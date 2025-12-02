Cancún, QRoo.— Lo que empezó como el lanzamiento de un simple vaso se convirtió en un fenómeno digno de estudio sociológico… o por lo menos de un buen meme. El nuevo vaso de oso de Starbucks —el famoso Bearista Cup— desató un auténtico carnaval consumista en Cancún, con filas interminables, acampadas improvisadas y gente dispuesta a pasar frío, sueño y hambre con tal de conseguir la codiciada pieza.

Desde la noche anterior, decenas de personas se formaron afuera de diversas sucursales, armados con cobijas, sudaderas gruesas, sillas plegables y toda la actitud de “esto no me lo quita nadie”. Algunos incluso montaron “campamentos express” sobre la banqueta, mientras compartían café, anécdotas y chistes sobre la épica misión que estaban por cumplir.

Con el amanecer llegó el verdadero caos: filas que serpenteaban por las banquetas, fans emocionados grabando TikToks, coleccionistas negociando presas como si fuera mercado bursátil, y curiosos preguntando qué tan mágico podía ser un vaso con forma de oso. La respuesta, al parecer, es: muy mágico.

Entre risas, empujones ligeros y la emoción generalizada, muchos confesaron que no buscaban café, sino “el trofeo navideño del año”. El vaso ya es tendencia, el objeto más presumido en redes y, según algunos coleccionistas, el próximo artículo que se revenderá a precios estratosféricos.

Mientras tanto, la escena en Cancún quedó pintada como una mezcla perfecta entre consumismo, cultura pop y moda viral. Y todo por un vaso. Un oso. Y una comunidad entera dispuesta a vivir la aventura cafetera más absurda —y divertida— de la temporada.