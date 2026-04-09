La presidenta municipal de Playa del Carmen, Estefanía Mercado, anunció la realización de una jornada especial de descacharrización en la colonia Nueva Creación los próximos 10 y 11 de abril, como parte de las acciones emprendidas por su gobierno para mantener espacios limpios, ordenados y libres de riesgos sanitarios.

El operativo se llevará a cabo con el respaldo de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, mediante el programa “CacharroMan”, cuyas brigadas recorrerán la zona en un horario de 6 de la mañana a 2 de la tarde, con el objetivo de retirar objetos en desuso que pueden convertirse en focos de infección y criaderos de mosquitos.

La alcaldesa subrayó que esta estrategia busca atender de manera preventiva un problema que impacta directamente en la salud de las familias. Señaló que artículos como llantas, muebles viejos, electrodomésticos dañados y chatarra acumulada no solo ocupan espacio, sino que también representan un riesgo al propiciar la proliferación de vectores transmisores de enfermedades.

En ese sentido, Estefanía Mercado exhortó a las y los habitantes de Nueva Creación a participar activamente en esta jornada, sacando con anticipación los cacharros para facilitar su recolección por parte de las brigadas municipales.

La presidenta municipal destacó que el trabajo conjunto entre ciudadanía y gobierno resulta clave para conservar colonias más limpias, seguras y ordenadas, por lo que reiteró el llamado a sumarse a esta iniciativa comunitaria.

Con estas acciones, el Ayuntamiento de Playa del Carmen, en coordinación con la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, encabezada por Julieta Martín, fortalece su estrategia de salud pública y refrenda su compromiso con el bienestar de la población, impulsando entornos más saludables y sostenibles para las familias playenses.