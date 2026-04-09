Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo.— La gobernadora Mara Lezama y la presidenta municipal Mary Hernández inauguraron la primera etapa del proyecto “Caminos Ancestrales”, una iniciativa que transforma la imagen urbana del municipio y consolida su identidad cultural como eje de desarrollo comunitario.

El proyecto, integrado dentro del programa Senderos Seguros, contempla la intervención de siete calles —a lo largo de aproximadamente un kilómetro— mediante murales que reflejan la riqueza histórica, social y espiritual del pueblo maya, elaborados por artistas locales.

Durante el acto inaugural, realizado en la avenida Juárez con calle 63, las autoridades destacaron que esta obra no solo embellece el entorno urbano, sino que fortalece el sentido de pertenencia de la comunidad y proyecta a Felipe Carrillo Puerto como referente del turismo comunitario en la región Maya Ka’an.

La gobernadora subrayó que este tipo de acciones forman parte de una visión integral de transformación para la zona maya, que incluye infraestructura, espacios culturales y promoción internacional del municipio. En ese contexto, resaltó que hoy Carrillo Puerto avanza con más parques, escuelas dignificadas, espacios culturales y proyectos estratégicos que impulsan su desarrollo.

Por su parte, la alcaldesa explicó que los murales integran elementos históricos, tradiciones, flora, fauna y personajes emblemáticos de la cultura maya, incluyendo representaciones de mujeres, leyendas y escenas cotidianas que preservan la memoria colectiva del pueblo.

El proyecto también incorpora señalética en lengua maya, español e inglés, así como la participación de promotores culturales y arquitectos, consolidando una intervención incluyente que apuesta por el arte como herramienta de cohesión social.

Las autoridades adelantaron que “Caminos Ancestrales” continuará en una segunda etapa, con mayor participación comunitaria, con el objetivo de consolidar este corredor cultural como símbolo de identidad, orgullo y desarrollo para la zona maya de Quintana Roo.