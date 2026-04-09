Cancún, Quintana Roo.— Un ciudadano de nacionalidad cubana fue detenido en Cancún tras no poder acreditar su legal estancia en el país, y posteriormente se confirmó que cuenta con una orden de aprehensión vigente en Tampa, Florida, por delitos relacionados con la distribución de sustancias controladas.

La detención se llevó a cabo la tarde del 8 de abril en la Supermanzana 325, colonia Santa Fe II, sobre la calle Cartagena, luego de que elementos de seguridad detectaran al individuo conduciendo una motocicleta de forma imprudente, poniendo en riesgo la integridad de terceros.

Al darle alcance, los agentes procedieron a realizar un control provisional preventivo. Durante la inspección, el sujeto identificado como Yoexy “N” no logró acreditar su estancia legal en México, lo que derivó en su aseguramiento inmediato.

Tras el cruce de información, autoridades confirmaron que el detenido es requerido por autoridades de Estados Unidos por el delito de conspiración para la distribución de sustancias controladas, por lo que fue puesto a disposición del Instituto Nacional de Migración, instancia que dará seguimiento a su situación jurídica y eventual proceso de extradición.

La operación fue resultado de labores de inteligencia y coordinación interinstitucional, en la que participaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Secretaría de Marina, Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, así como personal especializado en delitos transnacionales en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Durante el operativo también fue asegurada una motocicleta marca Italika, modelo DS 150, color negro con franjas azules, que utilizaba el detenido al momento de su captura.

Las autoridades destacaron que esta acción forma parte de la estrategia de combate a la delincuencia organizada y cooperación internacional en materia de seguridad, con el objetivo de evitar que personas vinculadas a delitos de alto impacto utilicen el territorio estatal como refugio.