Cancún, Quintana Roo.— Con una estrategia enfocada en fortalecer la economía familiar y brindar certeza patrimonial, la presidenta municipal, Ana Paty Peralta, dio a conocer una serie de facilidades e incentivos para que las y los ciudadanos se pongan al corriente en el pago del impuesto predial.

Como parte de la campaña “¡No dejes pasar más tiempo, aprovecha tu descuento!”, la alcaldesa destacó que uno de los principales beneficios es la aplicación de la prescripción, mecanismo que permite a los contribuyentes liquidar únicamente los últimos cinco años de adeudo, eliminando cargas históricas que dificultaban su regularización.

“Si tienes adeudo de predial acumulado desde hace mucho tiempo, ahora es el momento de regularizarte con un beneficio muy importante. Dale certeza a tu patrimonio”, expresó.

Además, el gobierno municipal, a través de la Tesorería, mantiene vigentes incentivos clave para fomentar la participación ciudadana, como el 50 por ciento de descuento en recargos y el 100 por ciento de descuento en multas, beneficios que estarán disponibles hasta el próximo 30 de junio.

La edil subrayó que el trámite es sencillo y directo, ya que únicamente se requiere acudir de manera personal a la Dirección de Ingresos, ubicada en el Palacio Municipal, presentando documentación que acredite la propiedad y una identificación oficial.

En paralelo, el Ayuntamiento mantiene hasta el 31 de diciembre un apoyo del 50 por ciento en el pago del predial para personas con discapacidad, pensionadas, jubiladas y adultos mayores, como parte de su política de inclusión y respaldo a los sectores vulnerables.

Para facilitar el cumplimiento de esta obligación, el municipio ha habilitado múltiples puntos de pago a través de cajeros automáticos distribuidos en distintas zonas de la ciudad, incluyendo dependencias municipales y plazas comerciales, lo que permite a los contribuyentes realizar sus pagos en efectivo o con tarjeta bancaria.

Con estas acciones, el gobierno de Ana Paty Peralta refuerza su compromiso de impulsar finanzas familiares más sanas, al tiempo que promueve una cultura de cumplimiento que contribuye al desarrollo ordenado y sostenible de Cancún.