Playa del Carmen, Quintana Roo.— La presidenta municipal Estefanía Mercado anunció la puesta en marcha del programa “Carril Rosa” en la alberca olímpica de la Unidad Deportiva Riviera Maya, una iniciativa enfocada en brindar atención especializada a mujeres que padecen linfedema, priorizando a quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad.

Durante el anuncio, la alcaldesa destacó que este proyecto representa un avance significativo en materia de salud pública con perspectiva de género, al ofrecer terapias de rehabilitación acuática que contribuyen a la recuperación física y emocional de mujeres que enfrentan o han enfrentado el cáncer de mama.

El programa contempla el uso de infraestructura deportiva municipal para desarrollar tratamientos especializados, bajo la coordinación del Instituto Municipal del Deporte, con personal capacitado y en un entorno adecuado para la atención integral de las beneficiarias.

Asimismo, la edil reconoció la colaboración interinstitucional que hizo posible esta estrategia, con la participación del DIF municipal, el Instituto de las Mujeres y la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias (AMEXME), sumando esfuerzos en favor del bienestar comunitario.

“Carril Rosa” tiene como objetivo no solo mejorar la salud física de las mujeres, sino también fortalecer su calidad de vida mediante el acceso equitativo a servicios de rehabilitación, promoviendo la inclusión social y el acompañamiento institucional.

Con esta acción, el gobierno municipal de Playa del Carmen reafirma su compromiso con políticas públicas que colocan en el centro a las personas, especialmente a los sectores que requieren atención prioritaria, consolidando una agenda de salud, bienestar y justicia social para las mujeres.