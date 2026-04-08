Chetumal, Quintana Roo.— El Congreso del Estado aprobó una iniciativa impulsada por el diputado Renán Sánchez Tajonar y el Partido Verde, con el objetivo de fortalecer el funcionamiento y alcance de las clínicas veterinarias públicas en los municipios, mediante reformas a la Ley de Protección y Bienestar Animal de Quintana Roo.

Desde la tribuna legislativa, el también presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (JUGOCOPO) destacó que esta propuesta responde a una demanda ciudadana real: el acceso a servicios veterinarios dignos, accesibles y de calidad para las familias quintanarroenses.

La reforma establece que los ayuntamientos deberán promover campañas permanentes de vacunación y esterilización, ampliar la cobertura de atención clínica gratuita o a bajo costo, así como garantizar que estos espacios cuenten con infraestructura adecuada y personal profesional certificado.

El legislador subrayó que esta política pública no solo impacta directamente en el bienestar animal, sino que también tiene efectos positivos en la salud pública, al contribuir a la prevención de enfermedades y a la reducción de riesgos sanitarios en las comunidades.

Asimismo, reiteró que esta acción forma parte de una agenda ambiental y social más amplia impulsada por el Partido Verde, orientada a generar condiciones de vida más dignas tanto para las personas como para los animales.

Con esta aprobación, el Congreso de Quintana Roo da un paso hacia la consolidación de políticas públicas integrales que promueven una convivencia responsable, fortalecen los servicios municipales y atienden de manera directa las necesidades de la población.