Cancún, Quintana Roo.— Con el objetivo de brindar espacios seguros, formativos y gratuitos para la niñez durante el periodo vacacional, la presidenta municipal de Benito Juárez, Ana Paty Peralta, encabezó una visita al Centro de Desarrollo Comunitario (CDC) DIF-PILARES en la Supermanzana 260, donde actualmente se imparte el Curso de Semana Santa dirigido a niñas, niños y adolescentes.

A tan solo un mes de su apertura, este espacio comunitario ya muestra resultados concretos al atender a 43 menores inscritos, quienes participan en actividades diseñadas para fortalecer su desarrollo integral en un entorno de aprendizaje y convivencia sana.

Durante su recorrido, la alcaldesa convivió con los asistentes y se integró a una de las dinámicas de pintura y decoración de huevos de Pascua, destacando la importancia de fomentar la creatividad, la comunicación y la interacción social desde edades tempranas.

El curso, que se desarrolla en horario de 9:00 a 13:00 horas hasta el próximo 10 de abril, incluye una amplia variedad de actividades como juegos al aire libre, activación física, manualidades, pláticas formativas —entre ellas “Comunicación Asertiva”—, así como espacios recreativos que promueven el bienestar emocional y el uso positivo del tiempo libre.

Este esfuerzo forma parte del modelo PILARES (Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes), el cual busca consolidar centros comunitarios accesibles donde las y los ciudadanos puedan desarrollar habilidades, talentos y mejorar su calidad de vida mediante talleres y servicios sin costo.

La iniciativa reafirma el compromiso del gobierno municipal con la niñez y juventud de Cancún, al generar entornos incluyentes que contribuyen a la formación de una sociedad más participativa, saludable y con mayores oportunidades de desarrollo.