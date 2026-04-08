Chetumal, Quintana Roo.— La gobernadora Mara Lezama Espinosa encabezó el inicio de operaciones del nuevo Centro de Comando y Control (C2) en Chetumal, una infraestructura estratégica que fortalece la vigilancia, la coordinación institucional y la capacidad de respuesta en la capital del estado.

Durante el arranque oficial, se destacó que este sistema representa un avance significativo en materia de seguridad pública, al ampliar de forma considerable la red de videovigilancia. De acuerdo con lo informado, se pasó de apenas 80 cámaras instaladas al inicio de la administración, a un total de 676 operadas por el Gobierno del Estado, además de 60 adicionales en coordinación con el municipio.

Las cámaras están distribuidas en puntos estratégicos como calles, parques y zonas comerciales, lo que permitirá no solo inhibir la comisión de delitos, sino también garantizar una respuesta inmediata ante cualquier incidente.

El nuevo C2 cuenta con una unidad de análisis que monitorea la incidencia delictiva en tiempo real, facilitando la toma de decisiones y la coordinación entre autoridades de los tres órdenes de gobierno, incluyendo corporaciones estatales, municipales y federales.

Acompañada por autoridades locales, la mandataria subrayó que con esta acción se cumple el compromiso de dotar a todos los municipios de Quintana Roo con centros de control tipo C2, consolidando una red estatal de seguridad que opera de manera permanente.

El proyecto forma parte de una estrategia integral orientada a la construcción de paz, mediante el uso de tecnología, inteligencia operativa y coordinación institucional, con el objetivo de brindar mayor tranquilidad a las y los ciudadanos de la capital.