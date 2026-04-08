Ciudad de México.— El caso de una ostentosa fiesta de XV años celebrada en Tabasco escaló a nivel nacional luego de que la empresa estatal Petróleos Mexicanos presentara una denuncia formal contra una de sus trabajadoras, en medio de crecientes cuestionamientos por posibles inconsistencias patrimoniales.

La señalada, identificada como Virginia Guillén Ávalos, se desempeña como auxiliar técnico en la petrolera con un ingreso mensual cercano a los 38 mil pesos; sin embargo, organizó un festejo cuyo costo habría rondado los 40 millones de pesos, cifra que detonó sospechas sobre el origen de los recursos.

La denuncia fue turnada a instancias anticorrupción del gobierno federal, que ahora deberán determinar si existen responsabilidades administrativas o posibles irregularidades en el manejo de recursos y en la congruencia de su patrimonio.

El escándalo no se limita al evento. Información que circula en el ámbito público apunta a la adquisición de bienes como propiedades y un vehículo de lujo mediante pagos de contado, sin que dichos movimientos correspondan con su perfil salarial, lo que abre cuestionamientos sobre la transparencia dentro de la empresa productiva del Estado.

El caso adquiere mayor dimensión ante posibles vínculos con contratistas relacionados con la petrolera, lo que intensifica las sospechas sobre conflictos de interés y redes de privilegio en torno a la asignación de contratos públicos.

Más allá del impacto mediático, el fondo del asunto exhibe una problemática estructural: la persistencia de opacidad en el servicio público y la aparente brecha entre ingresos oficiales y estilos de vida de ciertos funcionarios.

Aunque la empresa señaló que serán las autoridades competentes quienes determinen lo conducente, el caso ya presiona el discurso institucional en materia de combate a la corrupción, obligando a que las investigaciones avancen con rigor y sin excepciones.

La resolución de este expediente no solo definirá responsabilidades individuales, sino que también pondrá a prueba la credibilidad de los mecanismos de fiscalización en uno de los sectores más sensibles del país.