Quito.— La lucha contra el narcotráfico en América Latina entró en una nueva fase tras el inicio de operaciones militares conjuntas entre Estados Unidos y Ecuador contra organizaciones criminales vinculadas al llamado “narcoterrorismo”, según confirmaron autoridades del Pentágono y del Comando Sur de las Fuerzas Armadas estadounidenses.

Las acciones marcan la apertura de un nuevo frente en la estrategia de Washington para combatir redes transnacionales del narcotráfico que operan en el continente. De acuerdo con autoridades militares estadounidenses, las operaciones están dirigidas contra “organizaciones terroristas designadas”, denominación que el gobierno de Estados Unidos ha comenzado a aplicar a grupos criminales involucrados en tráfico de drogas, violencia armada y actividades que amenazan la seguridad regional.

El Comando Sur señaló que estas acciones representan un esfuerzo conjunto entre países del continente para enfrentar el fenómeno del narcoterrorismo, una estructura criminal que combina tráfico de drogas, violencia organizada y redes ilícitas que operan a escala internacional.

Aunque los detalles operativos se mantienen reservados por razones de seguridad, este tipo de intervenciones generalmente incluye inteligencia estratégica, vigilancia aérea y marítima, intercambio de información, entrenamiento de fuerzas locales y coordinación operativa con autoridades ecuatorianas para desmantelar estructuras criminales vinculadas al tráfico internacional de cocaína.

Ecuador se ha convertido en un punto clave dentro de las rutas globales del narcotráfico. Su ubicación geográfica, entre Colombia y Perú —dos de los mayores productores de cocaína del mundo— lo ha transformado en un corredor estratégico para el traslado de droga hacia Norteamérica y Europa. En los últimos años, el país ha experimentado un incremento significativo de la violencia ligada a cárteles y organizaciones criminales.

En este contexto, el gobierno ecuatoriano ha impulsado una nueva fase en su ofensiva contra el narcoterrorismo y el crimen organizado, que contempla operaciones conjuntas con aliados internacionales para frenar la expansión de estas redes.

La estrategia también forma parte de un plan más amplio de Estados Unidos para contener el flujo de drogas hacia su territorio y reforzar la seguridad regional, mediante operaciones en el Caribe y el Pacífico oriental dirigidas contra embarcaciones y estructuras logísticas utilizadas por organizaciones narcotraficantes.

Sin embargo, la presencia militar estadounidense en territorio ecuatoriano también abre un debate político en la región. Mientras algunos sectores la consideran una cooperación necesaria frente al avance del crimen organizado, otros advierten que podría interpretarse como una forma de intervención extranjera en asuntos de seguridad interna.

Con este movimiento, Washington deja claro que la lucha contra el narcotráfico en el hemisferio occidental está entrando en una etapa más agresiva, donde la cooperación militar internacional se perfila como uno de los principales instrumentos para enfrentar a cárteles y organizaciones criminales cada vez más sofisticadas y transnacionales.