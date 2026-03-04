Cancún.— Un operativo de la Policía de Cancún derivó en el rescate de cinco mujeres de nacionalidad colombiana que presuntamente eran víctimas de explotación sexual y en la detención de un hombre identificado como presunto integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), organización criminal que mantiene presencia en distintos puntos del país y que ha extendido sus operaciones al Caribe mexicano.

Los hechos ocurrieron en un domicilio ubicado en la Supermanzana 56, luego de que autoridades recibieran una denuncia anónima a través del número de emergencias 9-1-1 que alertaba sobre una posible situación de riesgo.

Al arribar al lugar, los agentes municipales se entrevistaron con un sujeto que se encontraba en el inmueble y que mostró una actitud nerviosa y evasiva. Mientras realizaban la inspección inicial, los oficiales escucharon gritos de auxilio provenientes del interior del domicilio.

Ante la posibilidad de que se estuviera cometiendo un delito y priorizando la integridad de las personas, los policías ingresaron al inmueble, donde lograron rescatar a cinco mujeres colombianas que manifestaron haber sido privadas de su libertad y obligadas a realizar actividades relacionadas con explotación sexual.

En el lugar fue detenido Jesús Manuel “N”, de 35 años de edad, quien fue señalado directamente por las víctimas como el responsable de mantenerlas retenidas.

Fuentes de seguridad indicaron que el detenido estaría vinculado con células del Cártel Jalisco Nueva Generación que operan en Cancún, particularmente en actividades relacionadas con la trata de personas y la explotación sexual de mujeres extranjeras.

De acuerdo con líneas preliminares de investigación, esta red criminal también podría mantener vínculos con funcionarios del área migratoria, lo que habría facilitado el ingreso y permanencia irregular de víctimas extranjeras en el país, un patrón que las autoridades federales han detectado en diversas investigaciones relacionadas con redes de trata.

El detenido fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado, instancia que continuará con las investigaciones para determinar su situación jurídica y deslindar responsabilidades dentro de la posible red criminal que opera en el destino turístico.

Mientras tanto, las cinco mujeres rescatadas quedaron bajo resguardo de las autoridades correspondientes para recibir atención médica, psicológica y asistencia legal, en tanto se integran las carpetas de investigación por los delitos de privación ilegal de la libertad, trata de personas y explotación sexual.