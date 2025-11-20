Ciudad de México.— La Embajada de Estados Unidos en México emitió una advertencia para sus ciudadanos en territorio nacional ante la movilización convocada por el colectivo Generación Z este jueves 20 de noviembre en la capital del país. En su comunicado, la representación diplomática pidió a sus nacionales evitar concentraciones, mantenerse alertas y utilizar rutas alternas en caso de encontrarse en la zona del evento.

El movimiento, que está programado para salir del monumento al Ángel de la Independencia a las 11:00 horas y concluir en el Zócalo, coincide con el tradicional desfile cívico-militar que conmemora la Revolución Mexicana y que inicia a las 10:00 horas. Esta coincidencia de horarios y rutas fue uno de los elementos que motivaron el aviso de la embajada, que señaló que las protestas previas organizadas por el mismo colectivo derivaron en disturbios y detenciones.

En su recomendación, la embajada advirtió que las manifestaciones pueden volverse impredecibles y llamó a evitar las zonas de concentración, vigilar los medios locales para obtener información actualizada sobre cierres viales o desvíos, y en caso de emergencia, comunicarse al número 911.

Políticamente, el comunicado tiene un efecto simbólico e inmediato: visibiliza la preocupación internacional ante la posibilidad de que una protesta ciudadana derive en un incidente mayor, lo cual repercute en la percepción de estabilidad en la Ciudad de México y en la reputación internacional de la gobernabilidad.

Para el gobierno capitalino y el federal, la alerta representa un desafío en materia de seguridad y de reputación. Deben demostrar que pueden gestionar dos eventos de gran escala ese día —la marcha juvenil y el desfile oficial— sin que se presenten fallas operativas o incidentes que pongan en riesgo tanto a los manifestantes como a la población general.

La Embajada de EE. UU. transmite un mensaje doble: por un lado, protege a sus ciudadanos; por otro, señala que las tensiones políticas internas y la capacidad de movilización social de grupos como Generación Z tienen impacto internacional. La jornada del 20 de noviembre será, entonces, una prueba clave no solo para la marcha, sino para el reflejo de cómo las autoridades mexicanas gestionan la convergencia de protestas, eventos oficiales y expectativas ciudadanas de orden y seguridad.