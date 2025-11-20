Cancún, Q. R.— La emoción se vive en cada rincón de Cancún. A solo nueve días de que dé inicio la Copa Mundial de Socca 2025, la presidenta municipal Ana Paty Peralta confirmó que la ciudad está lista para recibir a las 32 selecciones que competirán en este torneo de futbol 6 vs 6, que se celebrará del 28 de noviembre al 7 de diciembre en el emblemático Malecón Tajamar.

“Cancún prepárate para vivir el evento del año. Por primera vez en la historia nuestra ciudad será la sede de la Socca World Cup. Más de 30 países, miles de atletas y aficionados, y el mundo entero puestos sobre el escenario más espectacular: nuestra ciudad”, expresó la alcaldesa al encabezar los preparativos del evento.

México, como país anfitrión, compartirá el Grupo A junto a Bélgica, Irlanda y Australia. Los primeros encuentros prometen intensidad, talento y emoción en un entorno que combinará deporte, cultura y naturaleza.

Grupos definidos:

Grupo A: México, Bélgica, Irlanda, Australia

Grupo B: Grecia, Estados Unidos, Serbia, República Checa

Grupo C: Omán, Bulgaria, Canadá, Haití

Grupo D: Polonia, Letonia, Argentina, Paraguay

Grupo E: Rumania, Inglaterra, Chile, Costa Rica

Grupo F: Kazajistán, Francia, Uruguay, Países Bajos

Grupo G: Alemania, Ucrania, España, Colombia

Grupo H: Brasil, Hungría, Marruecos, Honduras

El estadio temporal que se construye en el Malecón Tajamar ya se encuentra en su fase final y destacará por su diseño sostenible, siendo un espacio libre de plásticos de un solo uso. No se permitirá el ingreso ni la venta de vasos, platos o cubiertos desechables, reafirmando el compromiso ambiental de Cancún con el deporte responsable y la protección del ecosistema local.

Cancún: epicentro del turismo deportivo mundial

La elección de Cancún como sede de este evento global consolida su liderazgo como destino de turismo deportivo en América Latina. Su conectividad aérea internacional, infraestructura hotelera de clase mundial y servicios de primer nivel convierten a la ciudad en un punto de encuentro ideal para atletas, aficionados y visitantes de todo el planeta.

Ana Paty Peralta subrayó que la Copa Mundial de Socca 2025 será una oportunidad para mostrar al mundo la capacidad organizativa y hospitalidad de Cancún, además de impulsar la economía local a través del turismo y la derrama generada por miles de visitantes.

Más allá de la competencia, el torneo proyectará a Cancún como capital del deporte internacional, reforzando su compromiso con la sostenibilidad, la inclusión y la promoción de la cultura deportiva. Con este evento, la ciudad no solo brillará como anfitriona, sino como ejemplo de cómo el deporte puede convertirse en un motor de desarrollo, orgullo y unidad para México.