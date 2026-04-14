Chetumal.— En una sesión marcada por el consenso y el enfoque social, la XVIII Legislatura del Congreso del Estado aprobó por unanimidad la creación del “Día de la Identidad Chetumaleña”, que se conmemorará cada 5 de mayo, así como la instauración del 14 de cada mes como el “Día Estatal de la Donación Voluntaria de Sangre”.

Con esta doble declaratoria, el Poder Legislativo busca fortalecer el tejido social desde dos ejes fundamentales: el arraigo cultural y la solidaridad ciudadana. En el caso de Chetumal, se trata de reconocer y preservar los elementos históricos, culturales y sociales que dan identidad a la capital del estado, al tiempo que se impulsa el orgullo comunitario y la cohesión social.

A partir de esta aprobación, autoridades estatales y municipales estarán facultadas para promover actividades como festivales, exposiciones, ferias, talleres y conferencias que celebren la identidad chetumaleña, generando espacios de participación y fortalecimiento del sentido de pertenencia.

En paralelo, el Congreso también dio luz verde a una medida de alto impacto social al declarar el 14 de cada mes como el “Día Estatal de la Donación Voluntaria de Sangre”, con el objetivo de consolidar una cultura permanente de donación altruista en la entidad.

Esta iniciativa contempla que los Servicios Estatales de Salud y el Centro Estatal de Transfusión Sanguínea impulsen campañas de difusión y jornadas de donación de manera periódica, sujetas a la disponibilidad presupuestal, para garantizar el abasto oportuno de sangre en beneficio de la población.

Durante la misma sesión, las diputadas y diputados aprobaron reformas a los artículos 58 y 164 del Código Penal del Estado, con el propósito de ajustar los criterios en materia de tentativa y limitar beneficios de reducción de penas en casos de reincidencia, reforzando así el marco jurídico estatal.

Con estas acciones, el Congreso de Quintana Roo refrenda su compromiso con políticas públicas que no solo fortalecen la identidad regional, sino que también promueven valores de responsabilidad social y bienestar colectivo.