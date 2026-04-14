Tulum, Quintana Roo.– El cielo de Tulum comienza a transformarse en escenario de uno de los eventos turísticos más espectaculares del año, con la llegada de las primeras aeronaves que protagonizarán el Tulum Air Show 2026, programado para los próximos 25 y 26 de abril en el Aeropuerto Internacional de Tulum.

Entre los aviones que ya se encuentran en territorio quintanarroense destacan los imponentes T-6C+ Texan II y los emblemáticos F-5 Tiger II, aeronaves que simbolizan la capacidad, disciplina y profesionalismo de las Fuerzas Armadas de México.

La llegada de estos cazas no solo marca el arranque de los preparativos del espectáculo aéreo, sino que también posiciona a Tulum como un nuevo punto de referencia para eventos de talla internacional, combinando turismo, entretenimiento y exhibición militar en un mismo escenario.

El Tulum Air Show 2026 promete ser una experiencia inolvidable para visitantes y familias locales, con demostraciones aéreas de alto nivel, maniobras acrobáticas y una exhibición que pondrá a prueba la destreza de los pilotos en el cielo del Caribe mexicano.

Autoridades y organizadores destacaron que este evento no solo busca generar emoción y adrenalina, sino también fortalecer la oferta turística del destino, atrayendo a miles de visitantes y consolidando a Quintana Roo como sede de espectáculos innovadores.

Con los motores ya encendidos y el cielo listo para la acción, Tulum se alista para vivir un fin de semana donde la velocidad, la precisión y el orgullo nacional serán protagonistas.