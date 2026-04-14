Playa del Carmen, Quintana Roo.– Con una inversión de 20.8 millones de pesos, el gobierno municipal encabezado por Estefanía Mercado avanza en la construcción de la línea de alimentación de agua potable en la colonia Cristo Rey, una obra que marcará un antes y un después para cerca de 2 mil 400 habitantes.

Durante un recorrido de supervisión, la alcaldesa destacó que este proyecto atiende una de las demandas más sentidas de la comunidad, al tiempo que aseguró que en un plazo aproximado de dos meses el servicio estará llegando a los hogares.

Ante vecinas y vecinos, reiteró que el acceso al agua no puede seguir siendo una carencia, sino un derecho garantizado, subrayando que este tipo de obras reflejan un gobierno cercano y con resultados concretos.

El proyecto contempla la instalación de infraestructura hidráulica, principalmente ductos para la distribución del agua potable, con el objetivo de asegurar el suministro y mejorar la calidad de vida de las familias beneficiadas.

Acompañada por la secretaria de Infraestructura y Obras Públicas, Dorys Aké, la presidenta municipal resaltó que esta acción forma parte de una estrategia integral para reducir rezagos en colonias con alta necesidad de servicios básicos.

Asimismo, reconoció el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y de la gobernadora Mara Lezama, quienes han contribuido a impulsar proyectos que fortalecen el bienestar social en Quintana Roo.

Los recursos destinados a esta obra provienen del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISMUN), enfocado en llevar servicios esenciales a quienes más lo necesitan.

Con este avance, Playa del Carmen consolida una política pública basada en inversión social, atención directa en territorio y soluciones reales a problemáticas históricas, colocando al bienestar de las familias en el centro de la acción gubernamental.