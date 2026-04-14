Cancún, Q. Roo.— Con un mensaje centrado en la dignidad humana, la inclusión y las segundas oportunidades, la presidenta municipal de Benito Juárez, Ana Paty Peralta, inauguró junto con la gobernadora Mara Lezama el Albergue para Transformar Vidas “María Loreto León Beltrán”, ubicado en la Supermanzana 228, el primero en su tipo en el municipio con capacidad para atender hasta 50 varones en situación de calle o con adicciones.

Durante el acto inaugural, Ana Paty Peralta subrayó que este nuevo espacio representa una alternativa real para quienes buscan reconstruir su vida, al ofrecer atención integral en un entorno pensado para brindar acompañamiento, atención y la posibilidad de comenzar de nuevo.

“Aquí van a tener una nueva oportunidad, un nuevo comienzo; este será un espacio para volver a empezar, tomar otro camino y levantarse”, expresó la alcaldesa al destacar el sentido humano del proyecto.

La Presidenta Municipal lamentó que todavía exista discriminación hacia personas en situación de calle o con problemas de adicción, y señaló que detrás de cada caso hay seres humanos que necesitan una mano tendida, comprensión y oportunidades para salir adelante.

Recordó que este esfuerzo tiene raíces en la política social impulsada desde la administración municipal de la hoy gobernadora Mara Lezama, cuando se creó el Instituto Municipal contra las Adicciones, con el objetivo de articular alianzas institucionales y dar forma a proyectos de atención para sectores históricamente vulnerables.

Ana Paty Peralta afirmó que este albergue representa una de las obras con mayor sentido social para su administración, al poner en el centro a quienes por mucho tiempo permanecieron invisibles para la sociedad y las instituciones.

Por su parte, el director general de la asociación civil encargada de operar el espacio, Alejandro Buen Rostro León, calificó la apertura como un hecho histórico, al señalar que se trata de un modelo enfocado en salvar vidas y alejar del consumo de drogas a quienes así lo necesiten, mediante servicios gratuitos.

A su vez, el director del Instituto Municipal contra las Adicciones, Alberto Ortuño Báez, explicó que el objetivo es impulsar procesos de reinserción social, por lo que el personal operativo mantendrá labores permanentes de acercamiento para invitar a las personas a aceptar el apoyo y recibir atención especializada.

El albergue será operado en coordinación con el Centro de Rehabilitación “Amor al Adicto Difícil y Reincidente” y cuenta con áreas de recepción, consultorio médico, atención psicológica, cocina, comedor, baños, dormitorios con literas, área de usos múltiples y espacios de esparcimiento.

Con esta inauguración, el gobierno municipal de Benito Juárez fortalece su política de atención social con una obra que apuesta por la recuperación de vidas, la inclusión y la esperanza para quienes más lo necesitan.