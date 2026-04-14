Cancún, Quintana Roo.– En un ambiente de orgullo, unidad y esperanza deportiva, la gobernadora Mara Lezama encabezó el abanderamiento de la delegación quintanarroense que participará en la Olimpiada y Paralimpiada Nacional CONADE 2026, marcando un momento histórico para el deporte estatal.

El contingente está conformado por más de 800 integrantes —entre atletas, paratletas, entrenadores, jueces y personal de apoyo—, convirtiéndose en la delegación más numerosa en la historia de Quintana Roo.

Durante la ceremonia realizada en el Poliforum Cancún, las autoridades destacaron el crecimiento sostenido del deporte en la entidad, así como el esfuerzo colectivo detrás de cada atleta, desde las familias hasta los entrenadores que acompañan su formación.

La delegación competirá en 39 disciplinas dentro de la Olimpiada Nacional y en seis más en la Paralimpiada, en una justa que se desarrollará en diversas sedes del país, incluyendo Jalisco, Puebla, Yucatán y San Luis Potosí.

Uno de los aspectos más relevantes es la consolidación de la igualdad en el deporte, ya que más del 50 por ciento de la delegación está integrada por mujeres, reflejando un avance significativo en inclusión y participación femenina en el alto rendimiento.

Además, se resaltó la inversión superior a 35 millones de pesos en becas y estímulos deportivos, lo que ha permitido fortalecer la preparación de más de mil 500 atletas en el estado, así como mejorar la infraestructura deportiva que hoy impulsa mejores resultados.

El momento más simbólico del evento fue la entrega del banderín estatal a los representantes de la delegación, quienes llevarán consigo el compromiso de poner en alto el nombre de Quintana Roo en la máxima justa deportiva del país.

Con esta histórica participación, Quintana Roo no solo busca medallas, sino consolidarse como una potencia deportiva en formación, respaldada por talento, disciplina y una nueva generación que compite con identidad y orgullo.