Ciudad de México.— Lo que parecía una anécdota inusual terminó convirtiéndose en un golpe directo a la credibilidad del aparato de comunicación oficial. El caso de la mujer que se asoleó dentro de Palacio Nacional obligó a la plataforma Infodemia a rectificar públicamente, luego de haber negado la autenticidad del video que circuló en redes sociales.

En un primer momento, la narrativa institucional fue clara: las imágenes eran falsas y habían sido generadas con inteligencia artificial. Sin embargo, esa versión no resistió el contraste con los hechos. Días después, la propia Presidencia confirmó que el video era real, desmontando por completo el discurso inicial.

La rectificación llegó tarde y a contracorriente. Infodemia tuvo que admitir el error y ofrecer una disculpa pública, evidenciando una falla estructural en un mecanismo creado precisamente para combatir la desinformación.

El episodio no solo generó conversación por lo insólito de la escena —una mujer tomando el sol dentro de uno de los recintos más emblemáticos del poder en México—, sino por la forma en que se intentó contener el impacto mediático: negando lo evidente.

Más allá del hecho, el caso abre un flanco político delicado. La contradicción entre el desmentido oficial y la posterior aceptación pone en entredicho la confiabilidad de los canales institucionales, especialmente en un contexto donde la información circula de forma inmediata y verificable.

La lección es clara: cuando el gobierno se precipita a desmentir sin sustento, el costo no es solo un error de comunicación, sino una erosión directa a la confianza pública. En esta ocasión, bastó una escena tan simple como una mujer asoleándose para exhibir las grietas del discurso oficial.