Estado de México.— Una fuerte explosión registrada en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) evidenció nuevamente la violencia ligada al crimen organizado, luego de que una camioneta estallara en movimiento, dejando como saldo dos personas sin vida, entre ellas un presunto operador del Cártel de Sinaloa.

Los hechos ocurrieron en el municipio de Tecámac, sobre la carretera México–Pachuca, donde la unidad explotó de manera repentina tras haber salido de la zona aeroportuaria. El estallido fue de tal magnitud que el vehículo quedó completamente destruido y sus ocupantes murieron en el lugar.

De acuerdo con las primeras líneas de investigación, una de las víctimas sería un individuo conocido con el alias de “El Payín”, identificado como presunto integrante de una célula criminal vinculada al Cártel de Sinaloa, lo que orienta las indagatorias hacia un posible ajuste de cuentas.

Autoridades no descartan que la explosión haya sido provocada por un artefacto colocado al interior del vehículo, lo que refuerza la hipótesis de un ataque directo o un accidente relacionado con el manejo de explosivos.

Elementos de seguridad y servicios de emergencia acudieron de inmediato para acordonar la zona, mientras peritos realizaron el levantamiento de indicios para esclarecer los hechos.

El caso refleja el nivel de riesgo y sofisticación en las disputas entre grupos delictivos, donde el uso de explosivos marca una escalada en la violencia y expone a la población a escenarios cada vez más peligrosos, incluso en zonas cercanas a infraestructura estratégica del país.