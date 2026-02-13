Playa del Carmen, Q. Roo, 12 de febrero de 2026.— Tradición, solidaridad y alegría se fusionaron en una noche memorable durante el evento “Damas en Carnaval 2026”, celebrado en el hotel Grand Sunset Princess bajo el lema Bailando con causa. Lo recaudado será destinado íntegramente al bienestar del adulto mayor a través del DIF Playa del Carmen.

El encuentro reunió a decenas de mujeres comprometidas con las causas sociales, quienes demostraron que el carnaval no solo es fiesta, sino también un espacio para fortalecer el tejido comunitario. En su mensaje de bienvenida, la presidenta municipal Estefanía Mercado destacó la fuerza colectiva femenina:

“Cuando las mujeres se unen pasan cosas extraordinarias. No hay reto que no podamos solventar, y es lo que hacemos hoy al unirnos todas en esta causa de ayudar y apoyar al DIF”.

La alcaldesa subrayó que gobernar implica no ser indiferente ante quienes más lo necesitan y recordó que el progreso no solo se mide en infraestructura, sino en bienestar social. Reconoció el respaldo de la gobernadora Mara Lezama, así como el trabajo del presidente honorario del DIF Playa del Carmen, Eduardo Asencio, y su equipo por la organización del evento.

De manera especial, agradeció la presencia de la presidenta del DIF Quintana Roo, Verónica Lezama, quien calificó la velada como una auténtica fiesta de generosidad.

“Somos seres humanos ayudando a otros seres humanos. Cuando una comunidad se une pasan grandes y buenas cosas, y hoy se siente en este ambiente de fiesta que tiene como propósito ayudar a nuestros adultos mayores”, expresó.

Lezama destacó además el trabajo coordinado entre el DIF municipal y el estatal, resaltando que en Quintana Roo se trabaja como una sola familia para acompañar a quienes más lo requieren.

Uno de los momentos más emotivos fue la despedida de la reina saliente, Julieta Martín, y la coronación de la nueva reina de Damas del Carnaval, Bárbara Alpuche, quien asumió el compromiso de representar la causa con entrega y amor al prójimo. La noche fue amenizada por “El Fresa y la Sentencia”, que puso a vibrar la pista.

El talento y la creatividad se hicieron presentes en el concurso de comparsas, donde la rumba, samba y mambo llenaron el escenario de color y energía. Tras una cerrada deliberación a cargo de las juezas Tayde Rojas y Blanca López, los resultados fueron los siguientes:

Primer lugar: comparsa “Latinas de Playa”

Segundo lugar: “Mujeres Latinas”

Tercer lugar: comparsa “Botánica”

Reconocimientos especiales:

Mejor vestuario individual: comparsa “Arrecife”

Mejor disfraz individual: “Habibis”

Segundo lugar en disfraz individual: “Hilos de Plata”

El Baile de Damas en Carnaval 2026 confirmó que en Playa del Carmen la cultura y la solidaridad caminan de la mano. Entre música, tradición y compromiso social, la comunidad dejó claro que celebrar también puede significar transformar vidas.