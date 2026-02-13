Cancún, Q. Roo.— Con el Mar Caribe como testigo y en vísperas del Día del Amor y la Amistad, 357 parejas dieron un paso decisivo en sus vidas al contraer matrimonio durante las Bodas Colectivas 2026 celebradas en Playa Delfines.

La ceremonia estuvo encabezada por la presidenta municipal Ana Paty Peralta, la gobernadora Mara Lezama y la presidenta honoraria del DIF Quintana Roo, Verónica Lezama Espinosa, quienes fungieron como testigos de honor en un evento que combinó emoción, certeza jurídica y celebración comunitaria.

“Hoy estamos de fiesta, porque no solo se casan, hoy fortalecen su familia y fortalecen a Cancún”, expresó la alcaldesa al dirigirse a las y los contrayentes. En un mensaje cercano, los exhortó a cuidar su relación todos los días, a practicar el respeto, el agradecimiento y el perdón como bases de un matrimonio sólido.

Por su parte, Mara Lezama destacó que este acto representa el inicio de una nueva etapa sustentada en el amor y la construcción de un futuro compartido. Reconoció la continuidad de este programa municipal que brinda certeza jurídica a cientos de familias y fortalece el tejido social.

El momento culminante llegó cuando, tras la pregunta formal de la juez del Registro Civil, un firme y multitudinario “sí, acepto” resonó al unísono frente al mar. El tradicional beso colectivo selló la unión de las más de 350 parejas, marcando el comienzo de una historia compartida que ahora cuenta con respaldo legal.

La celebración no se limitó al acto protocolario. Las y los recién casados, acompañados de familiares y amistades, disfrutaron de música en vivo a cargo de la orquesta de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Quintana Roo y del trío musical del Ayuntamiento de Benito Juárez. También hubo sets fotográficos, un banquete y un espacio especial atendido por el Centro Asistencial de Desarrollo Infantil (CADI) para el cuidado de niñas y niños durante la ceremonia.

El evento contó además con la presencia de la directora del DIF municipal, Marisol Sendo Rodríguez; el director general del Registro Civil, Eduardo Kuyoc Rodríguez; y diversas autoridades estatales y municipales.

Las Bodas Colectivas se han consolidado como una tradición en Cancún. Las cifras reflejan su impacto social:

2026 – 357 parejas

2025 – 350 parejas

2024 – 350 parejas

2023 – 402 parejas

2022 – 400 parejas

2021 – 315 parejas

Más allá de los números, cada edición representa historias personales que hoy se formalizan con esperanza. En Playa Delfines, el amor no solo se celebró: se fortaleció con certeza jurídica y con el compromiso de una comunidad que apuesta por la familia como base de su desarrollo.