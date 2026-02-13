Cancún, Quintana Roo, 12 de febrero de 2026.— La Guardia Nacional detuvo la tarde de este jueves en Cancún a Eduardo de Martin Albor Villanueva, identificado públicamente como director de Dolphin Discovery, en un operativo realizado en la intersección de las avenidas José López Portillo y Uxmal, con referencia cercana al restaurante Yamamoto.

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, el aseguramiento ocurrió a las 04:21 p. m. en el municipio de Benito Juárez. El sistema consigna expresamente que la autoridad que efectuó la detención fue la Guardia Nacional y señala que el detenido se encuentra “en traslado”, con referencia al Reclusorio Varonil Sur en la Ciudad de México como ubicación de destino.

Hasta el momento, autoridades federales no han emitido un comunicado oficial que precise el delito imputado, el número de carpeta de investigación, la autoridad ministerial requirente ni el juzgado que hubiera librado una eventual orden de aprehensión. Versiones preliminares apuntan a que el empresario habría opuesto resistencia durante la intervención, lo que derivó en un forcejeo previo a su aseguramiento.

Posible investigación financiera en contexto de conflicto internacional

La detención ocurre en medio de una disputa corporativa internacional por el control de Dolphin Discovery. Información difundida en el entorno del litigio refiere que accionistas que aseguran representar el 99 por ciento del capital, entre ellos John Olson, Mike Wood, Donna Brewer y Stafford Burrowes, habrían revocado previamente la administración de Albor y designado como nuevo administrador a Steven Strom, de Odinbrook Global Advisor.

En paralelo, se ha informado que MS Leisure solicitó en Delaware acogerse al Capítulo 11 para una reestructuración financiera, mientras socios estadounidenses han señalado presuntas irregularidades que, según esas versiones, habrían generado deudas superiores a 200 millones de dólares. Estas acusaciones forman parte de un conflicto societario y mercantil en curso; no constituyen, por sí mismas, una imputación penal formal en México.

El antecedente inmediato de tensión se remonta al 11 de abril de 2025, cuando accionistas tomaron oficinas corporativas en Cancún con respaldo judicial, pero fueron desalojados horas después con apoyo de fuerzas estatales, lo que generó cuestionamientos sobre la intervención pública en un litigio entre particulares.

Punto clave procesal

Si la detención obedece al cumplimiento de una orden de aprehensión, el modelo previsto en el Código Nacional de Procedimientos Penales establece que la orden es entregada al Ministerio Público y éste la ejecuta por conducto de la policía, bajo su conducción. En ese marco, la actuación de la Guardia Nacional debe estar vinculada a la conducción de la autoridad ministerial federal correspondiente y sustentada en las formalidades de ley, incluida la puesta a disposición inmediata ante la autoridad competente.

Hasta ahora, el dato verificable es que la Guardia Nacional efectuó la detención en Cancún y que el detenido fue puesto en condición de traslado hacia la Ciudad de México. La causa penal específica, la autoridad requirente y el fundamento jurídico del aseguramiento continúan sin confirmación oficial.

Se prevé que en las próximas horas se aclare la situación jurídica del empresario y si su arresto está directamente vinculado con el conflicto corporativo internacional o con una investigación penal distinta. Mientras tanto, cualquier imputación concreta debe considerarse presunción hasta que exista pronunciamiento formal de la autoridad competente.