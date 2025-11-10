Con un estallido de energía, color y entusiasmo, Cancún celebró la vigésima edición del Campeonato Estatal de Bailes de Porras 2025, encabezado por la presidenta municipal Ana Paty Peralta, en el Gimnasio Kuchil Baxal, donde más de 40 academias se dieron cita para mostrar talento, disciplina y espíritu deportivo.

Durante la inauguración, la alcaldesa reafirmó su compromiso con el fomento al deporte y las expresiones artísticas que fortalecen la integración social. “El deporte es una fuente de alegría, diversión sana y unión. Nos llena de orgullo ver cómo desde la infancia se fomenta la pasión, la disciplina y el trabajo en equipo. En Cancún seguimos apoyando con fuerza todas las expresiones deportivas y artísticas que promueven una niñez feliz, activa y con valores”, expresó.

El evento reunió a academias de Cancún, Puerto Morelos y del Estado de México, con la participación de más de 800 competidores, desde niños de 3 años hasta jóvenes de 25. Los participantes deslumbraron al público con coreografías llenas de ritmo, coordinación y energía, en categorías de baile grupal, porristas, solos, dúos y tríos, que pusieron a prueba tanto el talento como la sincronía de los equipos.

El director del Instituto del Deporte de Benito Juárez, Alejandro Luna López, destacó que esta competencia se ha convertido en una tradición deportiva y cultural que impulsa valores como la disciplina, el respeto y el trabajo en equipo. “Cada edición refleja el compromiso de Cancún con su juventud y con el desarrollo integral de la comunidad a través del deporte y la cultura”, señaló.

Entre aplausos, globos y una ola de colores, Ana Paty Peralta, acompañada por autoridades municipales y estatales, dio por inaugurado el campeonato y convivió con los atletas y sus familias, quienes abarrotaron el recinto en una jornada que combinó deporte, arte y convivencia.

Con esta vigésima edición, el Campeonato Estatal de Bailes de Porras reafirma su papel como uno de los eventos más esperados del calendario deportivo de Quintana Roo, símbolo del talento y la vitalidad de la juventud cancunense.