Cancún dio un paso decisivo hacia la transformación de su sistema de movilidad, luego de que el Cabildo de Benito Juárez aprobara por unanimidad la asunción de atribuciones en materia de transporte público a través del Instituto de Movilidad del Estado (IMOVEQROO), en el marco de la Trigésima Octava Sesión Ordinaria encabezada por la presidenta municipal, Ana Paty Peralta.

La medida marca el inicio de un nuevo modelo de transporte más ordenado, eficiente y justo, diseñado para responder a las necesidades actuales de la ciudad y saldar una deuda histórica con las familias cancunenses.

Durante su intervención, la alcaldesa destacó que esta transición permitirá consolidar un sistema con estructura institucional sólida, acceso a financiamiento federal y certeza a largo plazo, lo que se traducirá en beneficios directos para los usuarios, como mejores rutas, unidades renovadas, horarios más eficientes, tarifas justas y la implementación de una tarjeta inteligente unificada.

Asimismo, se contempla la integración de descuentos permanentes para estudiantes, adultos mayores y personas con discapacidad, así como unidades accesibles, transbordos más económicos y tecnología de geolocalización en tiempo real para mejorar la experiencia del usuario.

A pesar de la transferencia de facultades, el Ayuntamiento mantendrá voz y voto dentro del comité técnico del fideicomiso, lo que permitirá seguir incidiendo en decisiones estratégicas y garantizar que el nuevo modelo priorice el bienestar de la ciudadanía.

La presidenta municipal subrayó que este avance forma parte de una transformación mayor impulsada junto a la gobernadora Mara Lezama, bajo una visión humanista que busca acercar soluciones reales a la población.

En la misma sesión, el Cabildo aprobó la firma de un convenio con el Gobierno Federal para la construcción del Centro Comunitario “México Imparable”, un espacio enfocado en el desarrollo integral de niñas, niños y jóvenes mediante actividades deportivas y culturales.

De igual forma, se avalaron acuerdos de coordinación con los gobiernos federal y estatal para el desarrollo del Proyecto Mundial Social, orientado a la modernización de infraestructura deportiva comunitaria con miras al Mundial de Futbol 2026, con el objetivo de que este evento internacional deje beneficios tangibles en la vida cotidiana de la población.

Como parte del orden institucional, también se designó el Teatro de la Ciudad como recinto oficial para la Cuarta Sesión Solemne, además de integrarse la Comisión de Cortesía con regidores del Ayuntamiento.

Al cierre de la sesión, el Cabildo rindió un homenaje con un minuto de silencio a Sonia Magaly Achach Solís, primera mujer en gobernar Cancún, reconocida por su legado en el desarrollo social y político del municipio.