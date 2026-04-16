En un ejercicio de gobierno cercano y de atención directa, la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, encabezó la audiencia pública “La Voz del Pueblo” en Isla Mujeres, donde se brindaron apoyos inmediatos a familias y se atendieron de manera personalizada sus principales necesidades.

Durante la jornada, cientos de personas fueron escuchadas y atendidas en rubros clave como salud, educación, empleo, infraestructura y servicios legales, en un esquema que prioriza el contacto directo entre ciudadanía y gobierno.

Como parte de esta estrategia social, se entregaron sillas de ruedas, medicamentos, apoyos para vivienda como pintura, así como títulos de propiedad, fortaleciendo tanto el bienestar social como la certeza jurídica de las familias beneficiadas.

Uno de los momentos más relevantes fue la entrega de documentos de propiedad a personas que llevaban años esperando regularizar su patrimonio, lo que representa un paso importante hacia la estabilidad y seguridad familiar.

Además, con la participación de diversas dependencias estatales, federales y municipales, se canalizaron solicitudes relacionadas con servicios médicos, programas sociales y trámites administrativos, garantizando una respuesta inmediata a las demandas ciudadanas.

La gobernadora reiteró que este modelo de audiencias públicas busca mantener un gobierno en territorio, cercano a la gente y enfocado en resolver de forma directa las problemáticas sociales, bajo un enfoque humanista que coloca a las personas en el centro de las decisiones públicas.

Con acciones concretas y atención personalizada, el programa “La Voz del Pueblo” continúa consolidándose como una herramienta eficaz para reducir brechas sociales y mejorar la calidad de vida de las familias quintanarroenses.