Autoridades de los tres órdenes de gobierno detuvieron en Cancún a dos sujetos por su probable participación en el delito de robo agravado, entre ellos un adolescente, quienes además estarían relacionados con el asalto cometido el pasado 14 de abril contra dos turistas extranjeras en la Supermanzana 27, hecho que quedó registrado en cámaras de seguridad y que generó indignación en redes sociales.

La Fiscalía General del Estado informó que los detenidos son Carlos “N”, alias “Flaco”, y un menor de edad, capturados en el fraccionamiento Bahía Real, en la zona de Arco Norte, durante un operativo coordinado con elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Marina, Guardia Nacional y Policía Municipal.

Durante la intervención, las autoridades aseguraron una motocicleta marca Italika, un pasamontañas, dos cascos negros, una mochila, un arma de fuego tipo escuadra calibre 9 milímetros, así como hierba verde y seca con características similares a la marihuana y una sustancia cristalina parecida al “cristal”.

De acuerdo con las investigaciones iniciales, ambos estarían vinculados con una banda dedicada al robo en diversas modalidades, principalmente contra transeúntes, además de presuntas actividades de narcomenudeo en Cancún.

El caso cobró notoriedad luego de que cámaras de videovigilancia captaran el asalto cometido contra dos mujeres extranjeras en la calle Camarón, en la Supermanzana 27, donde fueron interceptadas por hombres vestidos de negro que se desplazaban en motocicletas. En las imágenes se observa cómo los agresores actuaron con rapidez para despojarlas de sus pertenencias y huir del lugar, dejando en evidencia la vulnerabilidad de quienes transitan por esa zona de la ciudad.

Según las indagatorias, en aquel atraco participaron dos motocicletas. En una primera unidad viajaban dos sujetos vestidos de negro, mientras que una segunda motocicleta de color rojo llegó instantes después con otros dos individuos igualmente encapuchados, con casco y pasamontañas. Fue entonces cuando el copiloto de la primera motocicleta sacó un arma de fuego y obligó a las víctimas a entregar sus pertenencias.

Entre lo robado se encontraban 500 dólares australianos y dos teléfonos celulares de alta gama. Tras consumar el ilícito, los responsables escaparon del sitio.

La autoridad ministerial precisó que, tras los hechos, a las víctimas se les brindó atención integral, así como acompañamiento psicológico y jurídico.

Con estas detenciones, la Fiscalía busca avanzar en el esclarecimiento de un caso que provocó preocupación entre habitantes y visitantes, al tratarse de un asalto violento contra turistas en plena vía pública. Los detenidos quedaron a disposición de la autoridad competente, que será la encargada de definir su situación jurídica.