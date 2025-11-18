Tulum.— En un operativo conjunto que representa uno de los golpes más significativos contra la delincuencia organizada en la Riviera Maya, autoridades estatales y federales detuvieron a seis presuntos integrantes de una célula criminal generadora de violencia en Tulum, vinculada a por lo menos seis ejecuciones recientes. De acuerdo con fuentes ministeriales, los detenidos presuntamente operarían para el Cártel Jalisco Nueva Generación, una de las organizaciones con mayor presencia en la región.

El fiscal general del estado, Raciel López Salazar, informó que las capturas resultaron de un despliegue coordinado entre la Policía Municipal, la Fiscalía General del Estado y la Guardia Nacional. Los detenidos fueron identificados como:

Pedro Antonio “N”, alias “El 38”, presunto operador de extorsiones y administrador de cuotas a trabajadoras sexuales.

Juan Carlos “N”, colombiano, señalado como sicario y ejecutor directo.

Maco Alí “N”, de 20 años.

Kevin Miguel “N”, de 24 años.

José Alejandro “N”, de 24 años.

Rosendo Julián “N”, de 20 años.

Detención y aseguramientos

Los sujetos fueron interceptados en la colonia La Veleta, cuando viajaban en un Chevrolet Aveo. Durante la intervención se aseguraron:

Dos armas largas calibre .223

Cuatro armas cortas calibre 9 mm

Dosis de cristal, cocaína, marihuana y psicotrópicos

Equipos telefónicos utilizados para coordinación delictiva

El operativo se extendió hacia comunidades de Nuevo Durango y Tres Reyes, en el municipio de Lázaro Cárdenas, donde se aseguraron:

Un Volvo, un Mazda, una Chevrolet Tahoe y un Toyota

Diversos paquetes con marihuana

Documentación y objetos relacionados con las actividades del grupo

Crímenes atribuidos a la célula criminal

La autoridad reconstruyó una serie de homicidios cometidos en un plazo de cinco semanas, todos ligados a la misma estructura delictiva.

Asesinato de Melchor Gamboa

El caso más relevante es el homicidio del exdelegado de Akumal, Melchor Gamboa Gamboa, asesinado a quemarropa frente a una tienda de abarrotes. Según la investigación:

Juan Carlos “N” habría ejecutado el crimen por 10 mil pesos.

Pedro Antonio “N” habría conducido el vehículo de huida.

La principal línea apunta a una disputa criminal por compraventa de terrenos en la zona.

Ejecución en restaurante Rosa Negra

El 9 de noviembre, en plena zona turística y ante turistas internacionales, un hombre fue asesinado dentro del restaurante Rosa Negra. El ataque habría sido cometido por 5 mil pesos.

Doble homicidio en la colonia 2 de Octubre

El 12 de noviembre fueron hallados los cuerpos de dos personas de origen colombiano. El sistema balístico IBIS confirmó coincidencia entre los casquillos y un arma asegurada a José Alejandro “N”.

Otros casos

Un hombre ejecutado el 1 de noviembre en la carretera Tulum–Boca Paila, sin registro mediático.

El feminicidio de Dulce, de 20 años, cuyo cuerpo fue encontrado el 6 de octubre.

Otros homicidios en zonas irregulares, puntos nocturnos y carreteras.

Los montos pagados por las ejecuciones, que van de 5 mil a 10 mil pesos, exhiben el bajo costo con el que se contratan homicidios en la región.

Tulum: un destino turístico atrapado entre el lujo y la violencia

Los hechos muestran un Tulum dividido entre la imagen internacional de exclusividad y bienestar, y una realidad donde:

Los asesinatos se cometen en zonas turísticas

Se reutilizan armas en múltiples ejecuciones

Células juveniles operan para grupos mayores como el CJNG

La violencia se extiende a zonas irregulares y carreteras

La normalización del crimen ha hecho que muchos casos ni siquiera lleguen a los medios.

Situación legal

Los seis detenidos fueron vinculados a proceso por un juez de control y permanecerán bajo investigación mientras se determina su responsabilidad penal.