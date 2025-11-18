Michoacán.— Diversos grupos armados desataron una jornada de violencia la mañana de este lunes en distintas regiones de Michoacán, incendiando vehículos y bloqueando carreteras en al menos ocho municipios, lo que generó caos, retrasos y una fuerte movilización de fuerzas de seguridad.
Las primeras acciones se reportaron en los municipios de Chavinda, Ecuandureo, Tangamandapio, La Piedad, Zamora, Pátzcuaro, Quiroga y Sanabria, donde sujetos armados colocaron vehículos atravesados sobre las vías y les prendieron fuego para impedir el paso.
Uno de los incidentes más graves ocurrió en la comunidad de Las Fuentes, en Ecuandureo, donde los agresores interceptaron un autobús de pasajeros, lo atravesaron en la carretera y posteriormente lo incendiaron, provocando alarma entre los habitantes de la zona.
Zonas con bloqueos confirmados
Autoridades estatales y federales han identificado afectaciones en los siguientes tramos:
- Uruapan – Carapan, a la altura de Carapan
- Carretera libre Vista Hermosa – Yurécuaro
- Entrada a Tiríndaro, municipio de Zacapu
- Autopista de Occidente, kilómetro 280, en Huaniqueo
- Carretera La Piedad – Zamora, a la altura del CERESO
- Diversos puntos en el municipio de Apatzingán
Operativo en curso
Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, Guardia Nacional y Ejército Mexicano mantienen operativos para retirar los obstáculos, sofocar incendios y restablecer la circulación.
Hasta el momento no se ha informado sobre detenciones ni sobre personas lesionadas. Las autoridades continúan patrullajes en las zonas afectadas ante el riesgo de nuevos bloqueos.
Se recomienda a la ciudadanía evitar las áreas mencionadas y mantenerse atenta a las actualizaciones oficiales.
