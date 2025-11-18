Estados Unidos.– En una declaración que vuelve a tensar la relación bilateral, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este 17 de noviembre que estaría dispuesto a lanzar ataques directos en territorio mexicano para combatir el narcotráfico, asegurando que “hará lo que sea necesario” para frenar el flujo de drogas hacia su país.

Durante una reunión en la Oficina Oval, el mandatario señaló que estaría “orgulloso” de destruir laboratorios, embarcaciones y cualquier infraestructura relacionada con la producción de narcóticos si con ello se “salvan millones de vidas”. Aunque afirmó que aún no toma una decisión final, dejó claro que todas las opciones están sobre la mesa.

Trump también presumió que, bajo su administración, ya no ingresan cargamentos de droga por vía marítima gracias a operaciones militares desplegadas en el Caribe y el Pacífico. No obstante, sugirió que este tipo de acciones podrían ampliarse, e incluso mencionó la posibilidad de ataques terrestres contra laboratorios de cocaína en Colombia.

Las declaraciones generan inquietud tanto en México como en otros países de la región, al reavivar la discusión sobre la intervención extranjera en operaciones antidrogas y los límites de la soberanía nacional. La postura del presidente estadounidense podría desatar nuevas presiones políticas y diplomáticas en los próximos días.