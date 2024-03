Luego de enlazar derrotas ante Alexandre Pantoja y Brandon Royval dentro de la UFC, el peleador mexicano de artes marciales mixtas, Brandon Moreno, anunció que se tomará una pausa en su carrera con 30 años de edad.

El pasado 24 de febrero, cayó ante Royval por decisión dividida en el UFC Fight Night: Moreno vs Royval 2 celebrado en la Arena Ciudad de México de la capital del país, evento de la UFC que se llevó a cabo en México por primera vez desde 2019.

Brandon Moreno explica su retiro

En su cuenta de Instagram, "The Assassin Baby" publicó un video para revelar los motivos que lo orillaron a tomar esta decisión: "Creo que estoy cansado, cansado de los medios, del ambiente, de la presión constante, de siempre tener las mismas preguntas. Todo lo que he acarreado en mis hombros en los últimos años ha llegado a un punto en que mi cabeza se siente cansada y necesito descansar un poquito".

Por otra parte, aclaró que esto no es un retiro definitivo y que piensa volver en el futuro: "No estoy diciendo que me voy a alejar al 100% de las artes marciales mixtas, pero sí me tomaré un tiempo para descansar, para estar con mi familia, vivir como alguien normal y hacer cosas nuevas, diferentes".

Finalmente, aseguró que la última vez que hizo lo mismo, posteriormente fue campeón mundial: "No es un adiós. Espérenme, tengan paciencia, es esperar a que mi mente se componga, se restablezca para volver a hacer las cosas bien. La última vez que eso pasó y volví, fui campeón mundial. Cuando regrese pienso que la voy a romper. Sigo pensando que soy un peleador increíble, que tengo las cualidades, habilidades y aptitudes para volver a ser campeón, pero he llevado mi mente a un límite y un lugar en el que estoy cansado".