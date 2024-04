La comunidad estudiantil de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Xochimilco recibió esta tarde, entre gritos, silbidos y abucheos, a Jorge Álvarez Máynez, candidato presidencial de Movimiento Ciudadano (MC).

Segundos antes de que abandonara la UAM Xochimilco, fue empujado por un presunto estudiante, que le dio, de manera violenta, un megáfono.

Segundos antes de que Jorge Álvarez Máynez, Candidato Presidencial de Movimiento Ciudadano a abandonara la UAM Xochimilco, fue empujado por un presunto estudiante que le dio de manera violenta un megáfono.

El abanderado de MC aseguró que es el único de los candidatos que puede pararse en un lugar así para dialogar y escuchar a los estudiantes. En varias ocasiones fue criticado por su presencia en esta institución pública.

“Aquí voy a estar, aquí voy a estar, no me voy a ir, aquí voy a estar porque esta universidad les pertenece a ustedes, pero también les pertenece a todos ellos. Esta universidad merece escuchar todas las voces, merece la pluralidad; ustedes tienen un valor, son dignos, es muy digno presentarse, protestar, alzar la voz, pero yo voy a estar aquí para escuchar su voz, pero para escuchar todas las voces (…) Nunca un candidato presidencial había visitado tantas universidades, porque vengo aquí a escucharlos, a escuchar sus críticas, sus cuestionamientos y a que construyamos juntos un México nuevo”.

Lo que pretendía ser un diálogo se convirtió en una tarde de gritos y reclamos a la candidatura, a propuestas y a la forma en que el candidato se ha viralizado en las redes sociales.

“Yo sí quiero dialogar, tú eres el que no permite dialogar, tú eres el que no permite dialogar, ve como agredes a tus compañeros, eres un agresor (…) La UAM no será otro producto de eso, marketing en redes sociales donde grotescamente intenta conectar con la juventud, con esa misma juventud que reprimen, criminalizan y marginan de distintas formas por mantenerse revolucionaria rebeldes críticas indómitas”.