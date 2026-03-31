Cancún.— La presidenta municipal Ana Paty Peralta supervisó los trabajos de atención a reportes ciudadanos de bacheo, como parte de una estrategia permanente para mejorar la movilidad y responder con mayor eficacia a las necesidades de las y los cancunenses.

Durante un recorrido en la Supermanzana 219, la alcaldesa constató la intervención de las brigadas de Servicios Públicos, que diariamente recorren distintos puntos de la ciudad para detectar zonas afectadas y atender de manera oportuna los baches que representan un problema para conductores y peatones.

Ana Paty Peralta destacó que el tiempo de respuesta en materia de bacheo oscila entre 24 y 72 horas, lo que permite una atención más rápida a los reportes generados por la ciudadanía. Subrayó además que el trabajo no solo se realiza a partir de denuncias vecinales, sino también mediante recorridos constantes para ubicar áreas que requieren mantenimiento inmediato.

Acompañada por el director de Bacheo y Pipas, Ricardo Israel Hernández Montiel, la edil verificó las labores de reparación, que incluyeron limpieza del área, aplicación de material en frío, nivelación y compactación con maquinaria especializada, acciones encaminadas a mejorar las condiciones de las vialidades y fortalecer la imagen urbana de la ciudad.

La atención a este tipo de reportes refleja una política de cercanía con la ciudadanía y una visión de gobierno enfocada en resultados concretos, especialmente en servicios que impactan de forma directa en la vida diaria de la población.

La presidenta municipal también invitó a la población a continuar utilizando la línea de ChatCun, 998 778 4500, para reportar baches y otros servicios, a fin de mantener una comunicación directa con el Ayuntamiento y garantizar una respuesta inmediata a las solicitudes ciudadanas.

Con acciones de supervisión en territorio y atención constante a la infraestructura urbana, el gobierno municipal busca consolidar una ciudad más ordenada, funcional y segura para todas y todos.