Cancún, Quintana Roo, 31 de marzo de 2026.— La gobernadora Mara Lezama reafirmó su compromiso con la reconstrucción del tejido social al lanzar la campaña “Elige bien, no rompas tu vida – Que nadie rompa su futuro”, una estrategia integral enfocada en prevenir conductas de riesgo entre jóvenes y fortalecer la convivencia familiar en el estado.

La iniciativa forma parte de una visión de gobierno centrada en la construcción de paz, con un enfoque humanista que prioriza la atención de las causas que originan la violencia y la vulnerabilidad social. En este sentido, la campaña parte de una premisa clara: las y los jóvenes no delinquen por naturaleza, sino que buscan pertenencia, identidad y ser escuchados.

Bajo esta lógica, el programa no se limita a la prevención tradicional, sino que apuesta por el acompañamiento cercano, el fortalecimiento de valores y la corresponsabilidad entre sociedad y familia, reconociendo que detrás de cada situación de riesgo existen factores sociales, emocionales y familiares que deben atenderse de raíz.

La campaña está dirigida principalmente a adolescentes, madres y padres de familia, promoviendo entornos seguros, afectivos y con oportunidades reales de desarrollo. A través de mensajes directos, testimonios y contenidos empáticos, busca generar conciencia y orientar a la juventud hacia decisiones que no comprometan su futuro.

Con esta estrategia, el gobierno estatal refuerza su apuesta por políticas públicas que priorizan la prevención sobre la reacción, consolidando una agenda que coloca a las juventudes en el centro de las acciones para garantizar un Quintana Roo más seguro, incluyente y con oportunidades para todos.