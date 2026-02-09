Cancún, Quintana Roo. La Ana Paty Peralta anunció este sábado una de las noticias más esperadas por las familias de la Supermanzana 248: su propuesta quedó entre los proyectos ganadores del Presupuesto Participativo 2025, que será ejecutado este 2026 con recursos históricos por 60 millones de pesos.

Durante una visita a las inmediaciones del fraccionamiento Villas del Mar, acompañada por la secretaria municipal de Obras Públicas y Servicios, Samantha Hernández Cardeña, la presidenta municipal informó que la iniciativa de la Zona 6 contará con una inversión superior a 9.6 millones de pesos, destinada a la rehabilitación integral de la llamada “Glorieta Andrés Manuel”. Esta obra contempla repavimentación completa, pozos de absorción para evitar encharcamientos y nueva señalética.

Peralta destacó que este logro es fruto directo de la organización vecinal y la participación activa de las mujeres de la comunidad que impulsaron la propuesta y motivaron a toda la colonia a votar. “Muy buenas noticias para los vecinos de la 248, porque su proyecto quedó como ganador. Esto es gracias a este gran equipo que presentó, defendió y promovió su iniciativa”, afirmó.

La alcaldesa aclaró que los nombres de los proyectos los deciden los propios ciudadanos que los presentan. “Como aquí en la 248 con la Glorieta Andrés Manuel: así le pusieron al proyecto, pero no se trata de un monumento, sino de una repavimentación completa”, explicó, subrayando la importancia de la creatividad y apropiación comunitaria en este mecanismo democrático.

Asimismo, recordó que el presupuesto participativo creció de manera histórica: pasó de 15 millones de pesos —cuando comenzó como iniciativa de la Mara Lezama— a los actuales 60 millones para este 2026. Gracias a ello, siete proyectos de beneficio social resultaron seleccionados en cinco zonas distintas de la ciudad, producto de una amplia votación tanto digital como presencial.

“Lo más importante es que sepan que cuando participan las vecinas y vecinos, los proyectos se pueden hacer realidad. Muchísimas felicidades”, expresó Peralta frente a los habitantes de la zona.

Con esta inversión, el Ayuntamiento reafirma su compromiso con un Cancún más participativo, donde las decisiones de infraestructura y bienestar social nacen directamente de la comunidad.