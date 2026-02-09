Playa del Carmen, Quintana Roo.— En un mensaje firme y orientado a fortalecer la confianza ciudadana, la presidenta municipal Estefanía Mercado dio el banderazo oficial al operativo integral de seguridad del Carnaval Playa del Carmen 2026, un despliegue histórico que reúne a 437 elementos, 88 unidades operativas, ambulancias, un helicóptero y tres binomios caninos.

Mercado subrayó que la seguridad es el eje que sostiene al turismo, la inversión y la tranquilidad de las familias. Lo hizo destacando un dato contundente: Playa del Carmen registra una reducción del 46 % en el delito de homicidio doloso, reflejo del trabajo coordinado entre los tres órdenes de gobierno.

“En Playa del Carmen tenemos algo muy claro: sin seguridad no hay turismo y mucho menos inversión”, afirmó, dejando en claro que la estrategia de seguridad pública no es discurso, sino una política permanente que impacta de manera directa en la vida cotidiana y en la economía del municipio.

La presidenta municipal informó que, actualmente, Playa del Carmen cuenta con 324 policías por cada 100 mil habitantes, cifra superior a la recomendación internacional de la Organización de las Naciones Unidas. “Esto nos llena de orgullo, pero también nos compromete a seguir profesionalizándonos y actuando siempre con respeto a los derechos humanos”, añadió.

Mercado reconoció la labor diaria de los elementos de la Policía Municipal, resaltando que su trabajo “no empieza hoy ni termina con el carnaval”, sino que es una labor constante, muchas veces silenciosa, que sostiene la seguridad del destino.

Por su parte, Darwin Covarrubias, secretario de Protección Civil, Prevención de Riesgos y Bomberos, detalló que el operativo cubrirá desfiles, conciertos en la Plaza 28 de Julio, eventos masivos y actividades en diversos puntos de la ciudad, con apoyo de áreas como Policía Preventiva, Policía Turística, Tránsito y Proximidad Social.

El despliegue se realiza en coordinación con la Secretaría de Marina, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Policía Estatal, la Secretaría de Seguridad Ciudadana Municipal, Bomberos, Protección Civil y servicios médicos, con el objetivo central de garantizar saldo blanco y proteger la integridad de familias playenses y visitantes.

Al evento asistieron mandos de Ejército, Marina, Guardia Nacional y autoridades de seguridad estatal y municipal, así como representantes del DIF y la Coordinación Regional para la Construcción de la Paz, reforzando el mensaje de unidad institucional frente al reto de mantener un carnaval seguro, ordenado y familiar.