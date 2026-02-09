Cancún, Quintana Roo. En una acción directa para fortalecer la atención a víctimas y mejorar la capacidad del Estado frente a los delitos que afectan a la zona norte, avanzan casi al 97 % las obras de ampliación de la Fiscalía del Distrito Norte, un proyecto que marca un antes y un después en la infraestructura destinada a la procuración de justicia en Cancún.

Durante el recorrido por las nuevas instalaciones, la gobernadora Mara Lezama subrayó que se trata de una intervención integral para ofrecer espacios dignos, eficientes y adecuados tanto para quienes denuncian como para quienes trabajan en la investigación del delito. La obra considera áreas especializadas como Asuntos Internos, Fiscalía de Migrantes, Policía de Investigación, Médico Legista, Atención Temprana, Servicios Periciales y Acción Penal.

El fortalecimiento de esta Fiscalía es una respuesta a la demanda ciudadana de procesos más ágiles y profesionales en la atención a víctimas, testigos y denunciantes. Con esta ampliación, más de 37 mil personas al año tendrán acceso a instalaciones modernas y funcionales donde sus casos puedan ser atendidos con mayor rapidez y sensibilidad.

Autoridades destacaron que la nueva infraestructura permitirá mejorar la operatividad, reducir tiempos de espera y reforzar la capacidad para investigar y perseguir los delitos que afectan a Cancún y municipios vecinos. La obra, añadieron, forma parte de una estrategia más amplia para consolidar un sistema de justicia más cercano, confiable y eficiente.

La ampliación de la Fiscalía del Distrito Norte representa un avance real en la lucha por una justicia más pronta y efectiva, y responde a uno de los reclamos más urgentes de la ciudadanía: que el Estado cuente con herramientas suficientes para enfrentar la criminalidad y proteger a las víctimas.