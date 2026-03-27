La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo obtuvo la vinculación a proceso en contra de Jorge Brizuela, por su probable responsabilidad en el delito de feminicidio en grado de tentativa, así como violencia familiar, en agravio de una víctima adolescente de identidad reservada.

De acuerdo con la autoridad ministerial, el imputado —de nacionalidad venezolana, naturalizado mexicano— enfrentará el proceso bajo la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, la cual permanecerá vigente durante todo el desarrollo del juicio.

Los hechos que dieron origen a la causa penal ocurrieron el 10 de agosto de 2023, en un inmueble ubicado en el bulevar Kukulcán, en el municipio de Benito Juárez, donde presuntamente el acusado agredió físicamente a la víctima, provocándole diversas lesiones que pusieron en riesgo su vida.

Las investigaciones integradas por la Fiscalía Especializada en Combate a Delitos contra la Mujer y por Razones de Género señalan que durante la agresión se ejerció violencia física extrema, situación que fue sustentada mediante dictámenes médicos, psicológicos y periciales, así como entrevistas y otros actos de investigación.

Con base en estos elementos, un Juez de Control determinó que existen datos de prueba suficientes para sujetar a proceso penal al imputado, por lo que continuará recluido mientras se desahogan las etapas correspondientes.

Además, Jorge Brizuela enfrenta otro proceso penal por su probable participación en el delito de extorsión, lo que agrava su situación jurídica y mantiene abiertas diversas líneas de investigación en su contra.

A ello se suma que su nombre también ha sido mencionado en reportes y líneas de investigación relacionadas con la explosión del ferry ocurrida en Playa del Carmen en 2018, caso que en su momento generó investigaciones federales para esclarecer los hechos.

El caso se mantiene bajo seguimiento judicial, mientras la Fiscalía continúa fortaleciendo la carpeta de investigación para llevar el proceso hasta sus últimas consecuencias.