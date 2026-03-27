En una decisión que marca un antes y un después en la relación entre turismo, derecho y patrimonio cultural, la Suprema Corte de Justicia de la Nación asestó un revés contundente a Grupo Xcaret al revocar la suspensión que le permitía explotar elementos de la cultura maya en su publicidad y productos.

El fallo no es menor: implica que la empresa deberá retirar símbolos, imágenes y referencias culturales mayas de su estrategia comercial mientras continúa el litigio de fondo.

⚖️ El fondo jurídico: patrimonio no es mercancía

La Corte fue clara en su criterio: el patrimonio cultural indígena no puede ser utilizado libremente por particulares con fines comerciales, aun cuando existan convenios parciales.

El proyecto, respaldado por mayoría de ministros, se sostiene en dos pilares jurídicos clave:

La reforma al artículo 2 constitucional, que reconoce el derecho de los pueblos indígenas a decidir sobre su patrimonio.

La Ley Federal de Protección del Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanos.

Bajo esta lógica, la Corte privilegió el derecho colectivo de los pueblos originarios sobre el interés económico de una empresa privada, estableciendo un estándar restrictivo frente a la apropiación cultural.

Incluso, el argumento de que existía un convenio con el llamado Gran Consejo Maya fue desestimado: no representa a la totalidad del pueblo maya, compuesto por cientos de comunidades en la península.

🧬 Dimensión cultural: el reclamo histórico

El origen del conflicto se remonta a 2022, cuando representantes mayas exigieron a la empresa cesar el uso de su identidad cultural en publicidad turística.

Lo que está en juego no es solo imagen o marketing, sino algo más profundo:

la titularidad de la identidad, los símbolos y la narrativa de un pueblo ancestral.

La Corte, en los hechos, reconoce que:

La cultura maya no es un “recurso turístico”.

No puede fragmentarse ni licenciarse sin consentimiento pleno.

Tiene carácter de propiedad colectiva e inalienable.

Este criterio se alinea con estándares internacionales donde la autodeterminación cultural es eje central.

💥 Choque de intereses: inversión vs derechos

El debate evidenció una tensión real:

Por un lado, el impacto en la industria turística.

Por otro, la protección efectiva de los derechos indígenas.

La postura dominante fue tajante:

el desarrollo económico no legitima la apropiación cultural.

📌 Implicaciones inmediatas

Xcaret deberá retirar contenido con referencias mayas de publicidad y plataformas digitales.

Se fortalece el criterio de protección del patrimonio indígena en México.

Se abre la puerta a nuevos litigios contra empresas que utilicen elementos culturales sin consentimiento pleno.

🔎 Lectura de fondo

Este fallo no solo afecta a una empresa: redefine las reglas del juego.

México empieza a transitar de un modelo donde la cultura indígena era utilizada como atractivo turístico, a uno donde los pueblos originarios son titulares jurídicos de su propia identidad.

En términos claros:

ya no basta con “inspirarse” en lo maya; ahora hay que respetarlo, consultarlo y, sobre todo, no lucrar sin autorización colectiva.

Un precedente que incomoda a la industria… pero fortalece el Estado de Derecho.ax