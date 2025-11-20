Ciudad de México, 19 de noviembre de 2025.— El dirigente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, reconoció públicamente que uno de los jóvenes convocantes de la movilización de la Generación Z tiene un contrato vigente con el partido, lo que reaviva el debate sobre la supuesta espontaneidad del movimiento juvenil y plantea cuestionamientos sobre la relación entre partidos políticos y plataformas ciudadanas.

Durante una rueda de prensa, Romero Herrera admitió que el joven identificado como promotor clave de la marcha de la Generación Z fue contratado para prestar servicios al PAN, aunque intentó deslindar al partido de los actos de protesta organizados por ese colectivo. Esta revelación genera un nuevo foco de incertidumbre política justo cuando el movimiento afirma ser apartidista y autónomo.

¿Qué significa para la política del PAN?

La admisión de que un convocante de la marcha tiene vínculo contractual con el PAN pone al partido en una encrucijada:

Por un lado, corre el riesgo de ver empañada la narrativa de neutralidad respecto al movimiento juvenil.

Por otro lado, abre la posibilidad de que sectores internos del partido y de la oposición utilicen este hecho para politizar la movilización y cuestionar su autenticidad.

Romero Herrera intentó contener la crisis argumentando que el contrato responde a una prestación de servicios y no a un financiamiento de la marcha, pero la tensión ya se coló en la estrategia comunicativa del partido.

Implicaciones para la Generación Z y el Gobierno

Para el movimiento Generación Z, que ha insistido en mantenerse independiente de los partidos políticos, esta revelación representa un golpe a su imagen de voz ciudadana sin filiaciones. Podría aumentar la desconfianza entre sus simpatizantes y provocar un mayor escrutinio sobre sus fuentes de financiación y organización.

Desde la perspectiva del gobierno federal y de la bancada oficialista, el hecho sirve para reforzar la narrativa de que la movilización no es completamente apolítica, lo que podría derivar en intentos de desacreditarla o regularla políticamente.

Riesgos y oportunidades

El PAN enfrenta el riesgo de que el episodio profundice las divisiones internas y alimente discursos críticos de que el partido utiliza jóvenes movilizados como extensión de su estrategia electoral. Aunado a ello, si el debate se dirige hacia la legalidad de los contratos de prestación de servicios, el PAN podría ser objeto de cuestionamiento por prácticas poco transparentes.

Sin embargo, también hay una oportunidad. Si el partido responde de forma clara, transparente y desvincula institucionalmente sus operaciones de las movilizaciones, puede recuperar credibilidad ante el electorado joven que frecuentemente ve a los partidos tradicionales con escepticismo.

¿Qué sigue?

Se espera que el PAN dé cuenta del contrato, los servicios prestados y el monto involucrado, al tiempo que el movimiento Generación Z podría emitir un posicionamiento aclaratorio sobre su organización, financiamiento y relación con partidos. La atención nacional estará centrada en cómo cada actor enfrenta esta crisis de credibilidad.

En resumen, la admisión de Jorge Romero Herrera representa un giro en la narrativa de movilización juvenil: la frontera entre activismo y política partidista se vuelve más difusa, y el episodio abre un nuevo frente en las tensiones entre partidos, jóvenes organizados y el poder en México.