Cozumel, Quintana Roo.— Un trágico accidente ocurrido la noche del domingo en la zona hotelera norte de Cozumel cobró la vida de un conocido empresario local, propietario del club de playa Alberto’s, luego de perder el control de la motocicleta que conducía.

De acuerdo con los primeros reportes, el accidente se registró durante los últimos minutos de la noche cuando el empresario circulaba a bordo de una motocicleta Harley Davidson de color blanco. Por razones que aún son materia de investigación, el conductor perdió el control de la unidad.

La motocicleta terminó subiéndose al camellón central de la vialidad, donde se impactó violentamente contra dos palmeras. La fuerza del choque fue tal que los árboles fueron derribados y quedaron tendidos sobre el carril contrario de la avenida.

Tras el fuerte impacto, el conductor perdió la vida en el lugar debido a la gravedad de las lesiones. Junto a él viajaba una mujer como acompañante, quien resultó gravemente herida.

Paramédicos que acudieron al sitio brindaron atención de emergencia a la víctima y la trasladaron en Código Rojo a un hospital de la isla. Sin embargo, trascendió que la mujer habría fallecido posteriormente debido a la gravedad de las lesiones sufridas durante el accidente.

Elementos de seguridad y personal de tránsito acudieron al lugar para acordonar la zona y realizar las diligencias correspondientes, mientras que peritos iniciaron el levantamiento de indicios para determinar con precisión las causas del siniestro.

El accidente generó conmoción entre habitantes y empresarios de la isla, quienes conocían al propietario del club de playa Alberto’s, un establecimiento reconocido en la zona turística de Cozumel.

Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer las circunstancias en que ocurrió este trágico hecho que dejó dos personas sin vida y conmocionó a la comunidad local.