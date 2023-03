Trabajadores de la Operadora y Administradora de Bienes Inmuebles (Opabiem) de Cancún denuncian pésimas condiciones laborales y bajos salarios de apenas 3 mil pesos, debido a ello es que se fueron a paro.

También acusan que ni siquiera tienen Seguro Social, pese a que su trabajo es delicado. Y que los precios al público se han elevado en esta administración.

Incluso dijo que esta camioneta está en tan malas condiciones que cuando llueve cae más agua dentro del vehículo que si estás en la calle. Pero ese no es el único problema.

Otros empleados aseguraron que todas esas inconformidades las pasan como operativos a sus superiores. Sin embargo hacen caso omiso. Dicen que no hay dinero y que lo van a checar después.

Las pésimas condiciones laborales son un riesgo no solo para los trabajadores, sino también para los ciudadanos.

“Trabajamos por así que con un foco de infección y pues no tenemos seguro social; los gastos médicos las administraciones nos los pagaban, tanto nuestros como de nuestra familia, no importaba si era un un doctor particular o lo que sea. Y ahorita con esta administración (de Ana Patricia Peralta) se nos prohibió meter gastos médicos de nuestros familiares, o sea, hijos y esposas. Nos condicionó a que nuestros gastos médicos solamente fueran en Similares. O sea, una no es algo muy confiable”, lamentaron.