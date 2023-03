Cancún.- Miguel Ángel Lemus Mateo, Coordinador de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios del Sur Sureste, reconoció que en Quintana Roo se tiene que poner especial atención en el tema de seguridad.

Sin embargo, sobre este tema reconoció el entrevistado que las estadísticas no soy muy precisas cuando se toma como punto de partida la población.

“Las encuestas en ocasiones nos colocan de una manera desproporcionada, porque nos califican por población existente en el censo del INEGI que no llegamos hacer en el estado ni dos millones de habitantes; cuando en realidad los actos delictivos deberían de ser en proporción a 32 millones de personas que convergen en el territorio de la entidad”, declaró.

Por otra parte, Lemus Mateo adelantó que ya se prepara para salir a la luz pública “El Libro Verde”, en el cual han trabajado casi un año y que se presentará en el mes de abril en la toma de protesta de la nueva presidencia del AMPI en la entidad.

“El Libro Verde será una edición de lujo en el cual tendrá no solo la información de las tablas catastrales, no solo la información del INEGI por cada región, cada manzana y Supermanzana; además tendremos fotografía área de cada Distrito y con planos, esta va hacer una guía no vista antes y que será una herramienta muy importante para los inversionistas que estén interesados en invertir en Cancún, pero también para los notarios, ingenieros valuadores y para los ciudadanos que quieran saber cuánto valen sus terrenos”, admitió.