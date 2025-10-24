Chetumal, Quintana Roo, 23 de octubre de 2025. El ambiente dentro del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 44 con sede en Chetumal se ha tornado cada vez más tenso tras la difusión de una denuncia pública que exhibe presuntos actos de corrupción, manipulación de expedientes y venta de información dentro de la institución.

La publicación, que circula en redes sociales bajo el título “¡Piden despido de dos empleados del TUA en Chetumal por corruptos!”, ha destapado lo que usuarios y trabajadores califican como un negocio judicial encabezado por empleados del tribunal que aprovechan su cargo para lucrar con los procesos agrarios.

Los denunciantes señalan directamente a Carlos Basurto, secretario B, acusado de manipular proyectos de sentencia a su favor y convencer a magistrados para firmar resoluciones con intereses económicos detrás; a Jhonatan, del área jurídica, señalado de solicitar dinero a cambio de agilizar trámites o resoluciones; y a Juan, responsable de la Oficialía de Partes, acusado de filtrar información y cobrar por otorgar acceso privilegiado a documentos y promociones antes de su registro oficial.

Según el texto, las prácticas corruptas se repiten desde hace años pese a múltiples visitas de supervisión por parte de autoridades del Poder Judicial Agrario. “Cuando se va la visita superior, todo sigue igual. Los convencen de que son chismes y mentiras, y el negocio continúa”, denuncian los empleados.

Los inconformes aseguran que la situación ha llegado a un punto insostenible y que los campesinos, ejidatarios y ciudadanos afectados evalúan tomar medidas más radicales, como cerrar temporalmente el tribunal o solicitar la intervención directa de la presidenta de la República para limpiar la institución. “Ya basta de corrupción, de impunidad y de funcionarios que venden la justicia al mejor postor”, se lee en la publicación original.

A esta denuncia se suma una nueva preocupación entre los trabajadores: la reciente llegada a Quintana Roo del magistrado Rafael Gómez Medina, quien fue designado al frente del Tribunal Unitario Agrario 44 en Chetumal luego de haber sido destituido de su cargo en Chihuahua. De acuerdo con información publicada por el diario La Jornada el 1 de agosto de 2024, Gómez Medina fue separado de su cargo tras enfrentar acusaciones de acoso sexual y laboral interpuestas por una trabajadora del tribunal agrario en aquel estado.

La noticia de su incorporación al tribunal de Chetumal ha generado molestia y temor entre los empleados, quienes consideran su nombramiento una burla y una amenaza para la integridad laboral del personal. “¿Cómo es posible que un magistrado destituido por acoso en otro estado sea premiado con una nueva plaza?”, cuestionan los trabajadores.

La combinación de acusaciones por corrupción interna y la designación de un magistrado con antecedentes de acoso ha encendido las alarmas en el sector agrario de Quintana Roo. Los denunciantes exigen la intervención inmediata del Tribunal Superior Agrario y de las autoridades federales para evitar que el TUA 44 se convierta, según sus propias palabras, en un refugio de impunidad, abuso y tráfico de influencias.

Hasta el momento, Rafael Gómez Medina no ha emitido declaración alguna sobre su nombramiento ni sobre las denuncias que pesan en su contra, mientras que la dirección general del sistema agrario federal mantiene silencio frente a la creciente inconformidad dentro del tribunal de Chetumal.

La comunidad agraria y el personal del tribunal coinciden en una sola exigencia: una investigación seria, transparente y con consecuencias reales para los responsables, antes de que la justicia agraria en Quintana Roo termine convertida en un negocio al servicio de unos cuantos.