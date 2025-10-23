El Instituto Municipal de la Cultura y las Artes de Playa del Carmen lanzó una invitación abierta a las familias para participar en los concursos que se realizarán con motivo del Janal Pixan 2025, con una bolsa total de premios cercana a los 200 mil pesos.

Ernesto Santiago Martínez Cuéllar, director general del Instituto, destacó el respaldo de la presidenta municipal Estefanía Mercado, quien impulsa la preservación de esta tradición ancestral de la península de Yucatán que honra la memoria de los fieles difuntos. “Vamos a repetir el éxito del año pasado. Las familias playenses tienen una gran imaginación y les gusta participar en este tipo de tradiciones. Playa del Carmen será de nueva cuenta el epicentro cultural de Quintana Roo”, afirmó.

Las inscripciones estarán abiertas hasta el 30 de octubre, en la Subdirección de Vinculación y Desarrollo Cultural del Instituto, ubicada en avenida CTM entre avenidas 115 y 125, en horario de 9:00 de la mañana a 4:00 de la tarde.

Entre los concursos convocados destacan:

Altares de Muertos: los participantes representarán a una entidad de México. La participación podrá ser individual o grupal. Los premios serán de 20 mil, 15 mil y 10 mil pesos para los tres primeros lugares.

“Pixan Peek” categoría canina: se realizará el 31 de octubre en la Plaza 28 de Julio. El ganador obtendrá 20 mil pesos.

Alebrijes Mexicanos: dirigido a niñas y niños de 4 a 9 años de edad, quienes deberán presentar carta responsiva de sus padres. El premio será de 10 mil pesos, entregado el 1 de noviembre en la Plaza 28 de Julio.

Concurso de Disfraces grupal: para mayores de 13 años, con grupos de 3 a 5 personas. El primer lugar ganará 20 mil pesos.

Catrín y Catrina en pareja: también para mayores de 13 años, con un premio de 16 mil pesos para los ganadores.

Los organizadores señalaron que el Janal Pixan 2025 será una celebración llena de color, arte y tradición, que reafirma la identidad cultural de Playa del Carmen y promueve la participación de la comunidad en una de las festividades más significativas del pueblo maya.

Para mayor información, los interesados pueden consultar el enlace oficial: https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=834590065753274&id=100076068645721&mibextid=wwXIfr&rdid=j4e5tiQJj6foeXdz#