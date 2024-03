La Iglesia Católica sostuvo una reunión con los tres aspirantes presidenciales para invitarles a firmar un compromiso nacional por la paz, en el marco de las elecciones presidenciales de este 2024.

Los candidatos Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez Máynez acudirán por separado al Auditorio Alfonso García Robles del Centro Cultural Tlatelolco para firmar el compromiso.

Los candidatos presidenciales continúan en su gira para llamar al voto el próximo 2 de enero. | Diseño Milenioarrow-circle-right

Máynez, el primero en firmar

El candidato a la presidencia por Movimiento Ciudadano fue el primero en firmar el documento Compromiso por la Paz, desarrollado por especialistas como parte de un esfuerzo de la iglesia y diferentes líderes religiosos por erradicar la violencia en el país.

En un acto convocado por la Conferencia del Episcopado Mexicano, Maynez se comprometió con las 117 propuestas en materia de seguridad, justicia, desarrollo humano y derechos humanos.

Los líderes religiosos y el candidato emecista coincidieron en que el asesinato de dos padres jesuitas en Cerocahui, Chihuahua, fue un punto de inflexión en este sexenio, que, críticó, falló en el combate a la inseguridad.

“Vengo a comprometerme no solo a título personal, Movimiento Ciudadano retoma este documento y nuestras candidatas al Senado, nuestros candidatos al Senado, a diputados y diputadas se van a obligar a respaldar esta visión de cambio de estrategia, de cambio de modelo de seguridad que necesita urgentemente el país. Necesitamos salir de este horror y felicito este esfuerzo por iniciar ese camino”, expresó en el evento realizado en la Ciudad de México.

Álvarez Maynez reconoció que no va adelante en las preferencias dentro de la contienda presidencial y calificó como preocupante que las dos punteras han sido parte de las estrategias fallidas.

“Invariablemente todos los puntos que han leído aquí el padre y Ana Paula no son necesariamente nuevos, cuando tuvimos el diálogo previo a este encuentro y que se recordaban otros momentos, otros esfuerzos previos a la campaña de 2018 y preguntábamos ¿cuál es la diferencia entre lo que se planteaban 2018 y ahora? Lo triste es que la única diferencia es que el horror ha aumentado, la tragedia ha aumentado”, expresó.

El documento, desarrollado como parte de los Diálogos por la Paz, basa las propuestas en siete ejes entre los que destacan el desarrollo de políticas públicas en entornos seguros, fortalecer a las policías municipales que permita el retiro gradual de militares en labor de seguridad, renovar sistema de impartición de justicia, reforma a fondo de sistema penitenciario, estrategias para blindar a adolescentes de ser cooptados por el crimen, gobernanza democrática para la protección a gobiernos municipales y la atención de los derechos humanos.

Xóchitl Gálvez firma acuerdo para “unir a México”

La candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, también acudió a la firma del acuerdo. Aseguró que mediante este compromiso se pretende unir a México a partir del respeto a la dignidad humana.

Al acudir a la firma la Estrategia de Política Pública para la Paz, se congratuló de que en ambos proyectos se perfila la desmilitarización de la seguridad pública del país.

“Encuentra una perfecta sintonía y coincidencia con lo que he estado poniendo en los días que llevamos de campaña, y 15 propuestas de seguridad y para mí la más importante es la desmilitarización de la administración pública, y aquí permítame parafrasear lo que dijo Jesús, refiriéndose a Dios y el César, a los civiles lo que le corresponde a los civiles y a los militares, lo que es de los militares”, detalló.

Además, se comprometió a que el próximo 2 de octubre, una vez que tome posesión como Presidenta, tendrá un encuentro con los religiosos para atender sus compromisos por la paz.

“Hoy me quiero comprometer con todos ustedes que al ganar la elección al día siguiente de la toma de posición el próximo 2 de octubre. Me voy a reunir con ustedes para tener la primera sesión de trabajo, diálogo y escucha de compromisos por la paz, pero no como candidata, sino como presidente de la República”, prometió.