Por medio de redes sociales, Iztul Barrera, candidata a diputada local del distrito 9 de Guadalajara por Morena, pidió ayuda para localizar a su padre, el periodista Jaime Barrera Rodríguez, a quien reportó como desaparecido.

De acuerdo a su publicación vía X, pidió difundir el hecho de su desaparición e hizo público el número de teléfono 33 18 14 42 50 para comunicarse, en caso de tener alguna información de su paradero.

Fuentes policiacas informaron solo del hallazgo de su automóvil.

El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, informó vía redes sociales que todas las corporaciones están coordinadas para dar con el paradero del periodista.

"Hace unos momentos me informaron que el periodista Jaime Barrera no había ido a su noticiero y que desde el mediodía su familia no lo localizaba. A partir de esa información estamos atentos y concentrados en dar con su paradero. Personalmente, estoy atendiendo el tema", fue parte del mensaje de Alfaro en su cuenta de X.