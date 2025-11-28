Raúl Rocha Cantú, empresario regiomontano, magnate de apuestas, dueño de Miss Universo y señalado colaborador de redes criminales de alcance nacional, enfrenta el momento más delicado de su trayectoria jurídica: la salida de Alejandro Gertz Manero de la Fiscalía General de la República y la llegada de Ernestina Godoy reacomodaron por completo el tablero. En este nuevo escenario, su condición de testigo protegido, otorgada en 2025, podría desmoronarse y convertirse en un proceso penal en su contra.

UN TESTIGO PROTEGIDO QUE PENDÍA DE UN SOLO HILO

Rocha Cantú recibió protección legal tras entregar información sobre huachicol, tráfico de armas, contrabando de combustible y lavado de dinero, actividades que lo vinculaban directamente con células criminales. Durante la gestión de Gertz Manero, su testimonio se volvió pieza clave para construir casos contra operadores del crimen organizado, por lo que obtuvo un criterio de oportunidad que lo puso temporalmente a salvo de los procesos que lo perseguían.

Sin embargo, con la llegada de Ernestina Godoy, una fiscal identificada por su línea dura y su rechazo a privilegios procesales sin sustento sólido, ese blindaje podría extinguirse.

La pregunta que hoy resuena en pasillos judiciales es simple y directa: Rocha Cantú seguirá siendo testigo o se convertirá en imputado.

EL FANTASMA DEL CASINO ROYALE

El nombre de Rocha Cantú arrastra uno de los episodios más oscuros de la historia reciente: la quema del Casino Royale en Monterrey en 2011, ataque perpetrado por el cártel de Los Zetas que dejó 52 muertos. Aunque oficialmente fue considerado “víctima”, múltiples investigaciones periodísticas han señalado que el casino operaba bajo esquemas irregulares y que existían vínculos entre el negocio y redes de lavado usadas por delincuencia organizada.

Desde entonces, su historia quedó marcada por sombras, sospechas y litigios que nunca terminaron de aclararse.

LAVADO, ARMAS Y HUACHICOL: LOS CARGOS QUE LO PERSIGUEN

Las líneas de investigación más recientes señalan que Rocha Cantú habría participado en:

Lavado de dinero derivado de operaciones de casinos y bienes raíces

Tráfico de armas con envíos que presuntamente terminaron en manos del Cártel del Golfo, Cártel de Jalisco Nueva Generación, La Unión Tepito y La Choquiza

Redes de huachicol en el noreste del país

Contrabando y triangulación de combustible mediante empresas fachada

Estos elementos fueron clave para que obtuviera estatus de testigo protegido en 2025. Pero con la salida de Gertz, esa protección podría no sobrevivir la revisión de Godoy.

LA CAÍDA COMO CÓNSUL HONORARIO DE GUATEMALA EN 2025

Otro golpe reciente para el empresario fue su remoción como cónsul honorario de Guatemala en Monterrey, ocurrida en 2025, luego de que resurgieran señalamientos de presuntos vínculos con actividades criminales. El gobierno guatemalteco decidió cortar toda relación, argumentando que la figura del cargo debía ser intachable.

Su caída diplomática coincidió con su entrada al programa de testigos protegidos en México, lo que evidenció la presión internacional al caso.

LOS VÍNCULOS POLÍTICOS QUE YA NO LO SALVAN

Rocha Cantú ha construido cercanía con figuras políticas de Morena, empresarios influyentes, operadores mediáticos y líderes regionales. Su creciente influencia tras adquirir Miss Universo llamó la atención por el rápido ascenso de capitales cuya procedencia ha sido cuestionada en reiteradas investigaciones.

Pero el entorno cambió: el nuevo clima político de la Fiscalía no está dispuesto a cargar con herencias incómodas, y su cercanía con antiguos grupos de poder podría convertirse ahora en una carga.

QUÉ VIENE PARA ROCHA CANTÚ

Analistas prevén que Ernestina Godoy revisará:

La validez del criterio de oportunidad entregado

La consistencia de su colaboración

Los expedientes que lo relacionan con operaciones ilícitas

Su responsabilidad en tramas de lavado vinculadas a casinos y bienes raíces

Si su testimonio se evalúa como insuficiente o contradictorio, Rocha Cantú podría perder su protección y enfrentar cargos graves, retomando incluso líneas que nunca se cerraron del todo desde la tragedia del Casino Royale.

UN FINAL ABIERTO

La salida de Gertz Manero no solo reconfigura la relación de la FGR con actores políticos y económicos: también deja a personajes como Rocha Cantú en una posición frágil. De aliado procesal puede pasar a ser objetivo prioritario.

Lo evidente es que el empresario más polémico del país enfrenta el momento más oscuro de su vida pública, y esta vez, su fortuna, sus contactos y su influencia podrían no ser suficientes para salvarlo.