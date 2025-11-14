Playa del Carmen, Quintana Roo. Un grupo de invasores del asentamiento irregular San Judas Tadeo bloqueó la carretera federal 307, a la altura de la entrada sur de Playa del Carmen, exigiendo la liberación de su líder, identificado como Romeo “N”, detenido desde el 8 de noviembre por su presunta participación en el delito de extorsión.

El cierre de la vialidad, que conecta la zona norte del estado con el centro y sur de Quintana Roo, generó un severo caos vehicular y afectó a cientos de automovilistas y trabajadores que diariamente utilizan esta ruta para trasladarse. Testigos reportaron que los manifestantes impidieron el paso de vehículos y peatones durante varias horas, provocando largas filas y retrasos en el transporte público y de carga.

De acuerdo con las autoridades municipales, el grupo se negó a liberar la vía pese a que desde el primer momento se inició un proceso de diálogo en el que participaron representantes de la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Seguridad Ciudadana y autoridades locales. Ante la negativa, se procedió a restablecer el orden en estricto apego a la ley y con pleno respeto a los derechos humanos.

El operativo permitió liberar la circulación sin incidentes mayores y restablecer la normalidad en la carretera. La Policía Municipal implementó rutas alternas durante la contingencia para disminuir el impacto vial, mientras la Guardia Nacional y la Policía Estatal brindaron apoyo perimetral para garantizar la seguridad de los ciudadanos.

El Ayuntamiento de Solidaridad reiteró que, si bien el derecho a la manifestación está garantizado, ninguna causa justifica afectar a terceros ni bloquear una vía pública de manera ilegal. “El respeto al Estado de Derecho es la base de la convivencia social. Playa del Carmen es una ciudad de paz, y no permitiremos que intereses particulares vulneren la tranquilidad de sus habitantes”, subrayó el gobierno local.

Las autoridades advirtieron que los responsables de estos actos enfrentarán las consecuencias legales correspondientes y reafirmaron su compromiso de mantener la seguridad, la legalidad y la movilidad en beneficio de las familias solidarenses y de quienes visitan el destino.